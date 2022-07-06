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Журналистов приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе «13 метров»

6 июля 2022 09:57
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Журналистов приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе «13 метров»

Всероссийский конкурс «13 метров» – профессиональный конкурс для авторов, которые рассказывают о цирке, его артистах, режиссёрах, постановщиках, а также о мире циркового закулисья. Магические «13 метров» – именно таков диаметр манежа любого цирка в мире – должны стать центральным местом действия каждой конкурсной публикации. По словам генерального директора Росгосцирка Сергея Белякова, цель конкурса – активизировать процесс объективного освещения СМИ событий цирковой сферы, повысить информированность жителей страны о работе цирков в разных регионах России.

Буквально на днях организаторы конкурса получили сотый материал от участника Всероссийского конкурса журналистских работ о цирке. Заявка пришла из Омска. В ней – материал ГТРК «Иртыш» о выставке «Любимый поколениями», посвящённой 100-летию со дня рождения Юрия Никулина, в Омском цирке.

Среди участников – журналисты НТВ, ВГТРК, «Комсомольской правды», «АиФ» и других средств массовой информации федерального и регионального уровней.

В категории юниоры на конкурс заявились начинающие корреспонденты из студии «Три кита» города Сертолово Ленинградской области, ученики Центра медиатехнологий Московского дворца пионеров на Воробьёвых горах, а также детской школы телевидения «Телешко» из Иркутска.

«Сейчас оргкомитет конкурса активно разбирает заявки, присланные участниками. Мы смотрим их видео- и фоторепортажи, читаем статьи, слушаем интервью с цирковыми артистами. Самые активные пока – телевизионные редакции города Омска. Отрадно видеть такой высокий интерес и профессионалов, и начинающих журналистов к цирковому искусству», – рассказала первый заместитель генерального директора Росгосцирка Татьяна Бушкова.

Оценивать мастерство участников будут признанные профессионалы медиаиндустрии – пресс-секретарь Министерства культуры России Анна Усачёва, телеведущая Арина Шарапова, преподаватель магистратуры факультета коммуникаций, медиа и дизайна ВШЭ Елена Афанасьева, журналист-международник Кирилл Привалов, международный fashion и селебрити фотограф Олег Зотов и другие.

Подать заявку на конкурс можно до 15 июля. Подробная информация о номинациях и условиях есть на сайте https://13metrov.circus.ru/ 

Эксперты выберут лучшие работы к середине августа. Торжественная церемония награждения пройдёт в Большом Санкт-Петербургском государственном цирке, куда будут приглашены победители во всех номинациях. Кроме этого, лучшие участники получат почётные дипломы, призы и памятные подарки.

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