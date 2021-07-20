Жителям Кошкинского района рассказали как пользоваться региональным порталом Госуслуг

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20 июля выездная форсайт-сессия в рамках деловой программы «Ресурсная среда для каждого», организованная департаментом информационных технологий и связи Самарской области, продолжилась в Кошкинском районе. Мероприятие состоялось в рамках реализации программы «Цифровое государственное управление» национального проекта «Цифровая экономика».

По традиции встреча с жителями началась с презентационного фильма, посвященного 170-летию Самарской губернии, после чего специалисты департамента рассказали о возможностях и преимуществах получения услуг в электронном виде, как пользоваться региональным порталом Госуслуг.

Участники форсайт-сессии смоги наглядно увидеть, как устроен сервис Госуслуг, личный кабинет пользователя, получили консультации по вопросам регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и ее использовании в государственных информационных системах, в частности, ФНС, ПФР, ФСС.

Также была озвучена информация по наиболее востребованным государственным и муниципальным услугам, оказываемым в электронном виде, как для физических, так и для юридических лиц, в том числе о мерах социальной поддержки и услугах, направленных на противодействие COVID-19.

Напомним, что Самарская область стабильно входит в ТОП-5 регионов России по доле населения, которая пользуется государственными и муниципальными услугами в электронном формате. Так, первые шесть месяцев 2021 года жители региона подали через региональный портал государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.samregion.ru) более 18 тысяч заявлений, что на 8% больше, чем за этот же период 2020 года.

«Нашим гражданам сегодня не нужно тратить время и ездить по государственным учреждениям, стоять в очередях. Процедура получения нужных услуг – крайне проста, всё фактически находится в одном месте и работает в режиме «единого окна». Это особенно важно для жителей отдаленных муниципальных районов области. А наша задача - обеспечить им максимальный комфорт в получении госуслуг», - подчеркнул руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.

Следующая встреча в рамках «Ресурсной среды для каждого» состоится в Кинель-Черкасском районе. Всего в течение лета форсайт-сессии охватят 10 муниципальных образований Самарской области.

Фото: пресс-служба облправительства