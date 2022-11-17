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Жителям Самарской области расскажут об операции "Уран"

17 ноября 2022 13:16
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Жителям Самарской области расскажут об операции "Уран"

Для жителей Самарской области московский Музей Победы подготовил онлайн-программу, посвященную 80-летию операции «Уран» и Дню ракетных войск и артиллерии. 19 ноября интернет-пользователи увидят онлайн-экскурсии, виртуальную выставку и документальный фильм, снятый в годы Великой Отечественной войны. Программу можно посмотреть на официальном сайте культурной площадки https://victorymuseum.ru/playbill/events/onlayn-programma-k-80-letiyu-operatsii-uran/

«19 ноября 1942 года 3500 артиллерийский орудий, минометов, реактивных установок «Катюша» открыли огонь по вражеским немецким позициям. Так начался коренной перелом в Великой Отечественной войне, в ходе которого советские войска провели контрнаступление под Сталинградом», - подчеркнули организаторы.

Операции «Уран» посвящена виртуальная выставка. Онлайн-гости увидят раритеты из фондов Музея Победы. Это личные вещи участников битвы, фотографии военных лет, документы и т.д. Материалы расскажут о подготовке наступательной операции и судьбах ее героев.

Виртуальных посетителей также пригласят «пройтись» по экспозициям музея. Во время онлайн-экскурсий пользователи познакомятся с коллекцией вооружения и увидят орудия, которые принимали участие в операции «Уран», узнают историю их создания и боевого применения. Видеоролик ко Дню ракетных войск и артиллерии расскажет о том, почему для Дня артиллерии была выбрана именно эта дата, а также познакомит с «жемчужиной» коллекции – «Царь-пушкой ХХ века» и историей ее появления в Музее Победы.

В рамках программы зрители увидят советский документальный полнометражный фильм «Сталинград» (1943) режиссёра Леонида Варламова. В этот фильм вошли киносъёмки, произведённые пятнадцатью фронтовыми кинооператорами группы кинохроники Сталинградского и Донского фронтов. Лента дает полную картину событий битвы за Сталинград, в том числе и наступления в ноябре 1942 года.

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