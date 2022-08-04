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Жителям Самарской области рассказали о сервисе ГИС ЖКХ

4 августа 2022 16:55
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Какие изменения произошли в сфере ЖКХ? Чем удобен электронный сервисе ГИС ЖКХ? И как узнать рейтинг управляющей компании?

Какие изменения произошли в сфере жилищно-коммунального хозяйства? Чем удобен электронный сервисе ГИС ЖКХ? И как узнать рейтинг управляющей компании?

На эти и другие вопросы ответила руководитель Государственной жилищной инспекции Самарской области Виктория Каткова в прямом эфире из Центра управления регионом.

В частности, она сообщила, что уже этой осенью в Самарской области начнет работать обновленное мобильное приложение «ГИС ЖКХ». Система, где собрана вся информация для собственников жилья.

«Система «ГИС ЖКХ» — это аналог Госуслуг, но в сфере ЖКХ, – рассказала Виктория Каткова. - Она содержит очень большой объем информации. В Самарской области ее формируют более двух с половиной тысяч поставщиков. Это органы местного самоуправления, органы государственной власти, надзорные ведомства, Росреестр и, конечно, управляющие компании, ресурсоснабжающие организации. Они обязаны доводить информацию до жителей».

Самарская область входит в десятку лидеров среди регионов, где весьма популярно получение услуг в электронном виде. Это говорит о том, что систему постоянно нужно обновлять и совершенствовать. На сегодняшний день более двух с половиной миллионов жителей губернии имеют возможность получать информацию в системе «ГИС ЖКХ». Но пользуются этой возможностью чуть более 130 тысяч человек.

По словам Виктории Катковой, с помощью системы можно не только оплачивать коммунальные услуги без комиссии, но и узнать, какие компенсации и субсидии положены плательщику.

Узнать можно и актуальную информацию об управляющей компании, которая обслуживает многоквартирный дом, а также о том, кто выставляет счета за коммуналку и к кому обращаться, если возникли проблемы.

Многие важные вопросы, как правило, решают на общем собрании собственников, где иногда в силу тех или иных обстоятельств могут присутствовать не все жильцы. С помощью системы «ГИС ЖКХ» поучаствовать в собрании можно в онлайн формате.

«Когда мы с вами зарегистрировались, управляющая компания или ТСЖ внесли необходимые сведения, нам приходит уведомление, – говорит руководитель ГЖИ Самарской области. -  Нам предоставляется повестка, в которой указаны вопросы, и мы спокойно в обеденный перерыв или в отпуске принимаем решение по дому, голосуем. Система позволяет это сделать онлайн. Это очень удобно».

Среди вопросов есть те, что касаются смены управляющей компании. По словам Виктории Катковой, сделать это также стало проще. Ежегодно в регионе составляется рейтинг УК. Их оценивают по двум десяткам показателей. Среди них факты привлечения к административной ответственности, своевременное устранение недочетов, наличие или отсутствие долгов перед ресурсоснабжающими организациями и многое другое.

Для управляющих организаций – это своего рода портфолио. По мнению специалистов, рейтингование эффективно стимулирует их работать хорошо и поддерживать свой имидж. С данными рейтинга можно ознакомиться на сайте Госжилинспекции Самарской области.

В ходе беседы Виктория Каткова обратила внимание и на то, что обратная связь от УК вышла на новый уровень. Порядка 90 организаций в Самарской области общаются с жителями через платформу «Госуслуги. Решаем вместе».

Подводя итоги, руководитель ГЖИ Самарской области подчеркнула, что все возникающие вопросы можно и нужно решать. Но чтобы процесс продвигался быстрее, нужно идти в ногу со временем и пользоваться современными сервисами.

 

Фото:   pxhere

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