Жителям Исаклинского и Клявлинского районов напомнили о строгом соблюдении Правил дорожного движения

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Сотрудники полиции уверены, что личное общение с участниками дорожного движения поможет снизить риск возникновения ДТП.

Так, сотрудники Госавтоинспекции Исаклинского и Клявлинского районов провели профилактические акции, в ходе которых напомнили гражданам о строгом соблюдении Правил дорожного движения.

Мероприятия проводились вблизи пешеходных переходов, скверах и парках. Сотрудники полиции обратились к пешим участникам дорожного движения с просьбой о переходе проезжей части только в установленных местах и напомнили о необходимости использования световозвращающих элементов на одежде в темное время суток и в условиях плохой видимости.

В Челно-Вершинах автоинспекторы с целью предупреждения дорожно-транспортного травматизма провели профилактическую акцию «Автокресло детям!», напомнив гражданам правила перевозки детей и призвав к обязательному использованию детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка.

В Новокуйбышевске, Кошкинском и Ставропольском районах в целях развития у детей и подростков навыков безопасного участия в дорожном движении автоинспекторы провели профилактические встречи.

Полицейские напомнили школьникам основные правила безопасного поведения на дороге, дорожные знаки и их значения и совершили с ребятами пешую прогулку, во время которой напомнили правила пересечения регулируемого и нерегулируемого пешеходного перехода, показали безопасные подходы к образовательным учреждениям.

Сотрудники полиции пообщались с родителями ребят, порекомендовав им пройти с детьми маршрут от дома до школы, объяснив все правила дорожного движения.

В Красноярском районе сотрудники полиции рассказали ребятам о своей службе и показали служебную машину, разрешив обратиться с призывом о соблюдении требований правил в специальное громкоговорящее устройство, с помощью которого сотрудники полиции обращаются к участникам дорожного движения.

Особый восторг у мальчишек и девчонок вызвали звуки сирены. На мероприятии дети не просто получили заряд положительных эмоций, они закрепили знания Правил дорожного движения, которые им пригодятся в жизни.

В завершении познавательных встреч сотрудники полиции вручили тематические памятки участникам мероприятий, сделали фотографии и пожелали безопасных дорог и успехов в учебе, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО