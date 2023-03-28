Жителям 46 кварталов Самары отдадут дворы в собственность

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Департамент градостроительства Самары подготовит проекты межевания 46 кварталов, занимаемых многоквартирными жилыми домами. Распоряжение об этом опубликовали на сайте городской администрации.

Разработка таких проектов — часть процесса для постановки дворов жилых домов на кадастровый учет для последующей передачи в собственность жильцов. В частности в список адресов попали кварталы в границах проспекта Карла Маркса, улиц Советской Армии, Блюхера, Санфировой, а также улиц Красноармейской, Братьев Коростелевых, Льва Толстого, Ленинской.

— На разработку документов у департамента есть 12 месяцев, — следует из распоряжения.

Городские власти начали передавать дворы в собственность самарцев несколько лет назад. В депстрое говорят, что это дает возможность самим местным жителям распоряжаться территорией и осваивать ее так, как они сами этого хотят. Исключается возможность точечной застройки. К тому же такое оформление помогает побороться за участие в программе «Комфортная городская среда» и получить деньги на благоустройство дворов.

Собирать плату с горожан не планируют — установлен мораторий, пишет 63.ру.