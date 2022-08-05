Жительнице Углегорска, которая бросила в мэра ботинок, в течение суток выделили квартиру

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Семье жительницы Углегорска, которая из-за проблем с переселением бросила в мэра ботинок, в течение суток после скандального инцидента выделили комфортабельную двухкомнатную квартиру, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства Сахалинской области.

"Жительнице Углегорска Людмиле Аникеевой вместе с сыном и мужем выделили комфортабельную двухкомнатную квартиру из муниципального жилфонда. Дом располагается в удобном микрорайоне по адресу: ул. Заводская, 7", — говорится в заявлении.

Кроме того, вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручил руководству Сахалинской области в кратчайшие сроки разобраться с ситуацией с расселением жителей из аварийного дома в Углегорске. Губернатор Валерий Лимаренко предложил прокурору региона проверить действия администрации города, которая долгое время не могла устранить проблему.

В четверг в соцсетях появилось видео со встречи Лимаренко с населением поселка Шахтерск Углегорского района. В нем женщина пытается обратить внимание губернатора на условия, в которых приходится жить ее семье, и в качестве доказательства демонстрирует обувь, покрывшуюся плесенью от сырости в доме. Затем она бросает ботинок в мэра Углегорского района Дмитрия Цуканова. Лимаренко советует женщине обратиться к прокурору, также присутствовавшему на встрече. В результате ее вывел из зала полицейский.

Аникеева впоследствии рассказала РИА Новости, что на нее составили административный протокол за нарушение общественного порядка.

Фото: соцсети