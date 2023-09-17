Жительница Самары поблагодарила полицейских за помощь в разрешении конфликта

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Местная жительница выразила благодарность участковому уполномоченному полиции.

В адрес руководства ГУ МВД России по Самарской области от жительницы областного центра поступило благодарственное письмо, в котором она просит отметить работу участкового уполномоченного полиции ОУУП и ПДН отдела полиции по Железнодорожному району Управления МВД России по городу Самаре Алексея Кожина.

Как отмечает автор письма, она столкнулась с неприятной ситуацией, когда осуществила перевод денежных средств и ошибочно указала не ту цифру в номере счета получателя. Таким образом, денежные средства ушли другому человеку. Не сумев разрешить спор самостоятельно, женщина обратилась за помощью в полицию.

Участковый уполномоченный полиции опросил заявительницу. С ее слов, она неоднократно предпринимала попытки связаться со второй стороной конфликта. Но на многочисленные просьбы никто не реагировал. В кратчайшие сроки Алексей Кожин выяснил личность и местонахождение получателя, провел с ним беседу. В результате грамотной работы полицейского конфликтующим сторонам удалось найти общий язык. «Сразу мне перезвонил гражданин, которому по ошибке я перевела денежные средства, принес свои извинения и вернул денежные средства. Спасибо сотруднику полиции, что оперативно и грамотно сработал, в кратчайшие сроки помог вернуть мои денежные средства», – отметила женщина.