Жительница Самарской области вошла в число финалистов Премии Президентской платформы «Россия – страна возможностей»

С 17 по 23 ноября 2025 года пройдет народное голосование за победителей Премии Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Из более чем 58 000 заявок, поступивших со всех регионов страны, экспертный совет отобрал 100 финалистов – по 10 в каждой из 10 номинаций. Среди них участница из Самарской области Мадина Гумерова. Жители России могут проголосовать за своих фаворитов в мини-приложении в мессенджере MAX.

Определение победителей Премии вышло на финальный этап. Перед тем как отдать свой голос в народном голосовании, которое позволит каждому жителю страны поддержать финалистов и повлиять на итоговый результат, можно познакомиться с историями всех кандидатов. В каждой номинации разрешено выбрать только одного участника.

«Народное голосование – это уникальный момент, где к строгой оценке экспертов добавляется самое важное и честное мнение – мнение общества. Ведь по-настоящему оценить масштаб свершений человека могут именно те, кто находится рядом: кто видит его ежедневный труд, искреннюю вовлеченность и реальные результаты. За каждой конкурсной работой – не просто проект, а личная история упорства, ответственности и безграничной веры. Отдавая свой голос, мы не просто выбираем финалистов – мы поддерживаем тех, чья энергия и доброта уже сегодня меняют к лучшему жизнь вокруг. И мы говорим им: «Мы видим ваш вклад, мы ценим его, и мы – с вами», – подчеркнул генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

В числе финалистов народного голосования Премии Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Мадина Гумерова из Самарской области, чья инициатива уже меняет жизни людей по всей стране к лучшему.

Мадина Гумерова – участница номинации «Предпринимательство», директор и основатель бренда «Предметы». Она идеолог продвижения российского дизайна мебели на международном рынке. Созданная ей экосистема объединяет более 250 отечественных брендов, обеспечивая им стабильный рост продаж и выход на глобальный рынок.

Благодаря ее деятельности 85% выпускников авторского курса в НИУ ВШЭ запустили собственные производства, а 10 000 специалистов улучшили свой профессиональный статус. Мадина организовала участие российских компаний в международных выставках в Шанхае и Дубае, где с продукцией ознакомились более 150 тысяч посетителей. Под ее руководством заключено 450 контрактов создано 200 новых рабочих мест.

Таких историй – десятки по всей стране. Каждый участник народного голосования – это человек, который своими действиями делает жизнь вокруг лучше: создает, вдохновляет, помогает, учит, открывает новые горизонты. За каждым именем – труд, вера в идею и желание менять мир.