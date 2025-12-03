Я нашел ошибку
Это один из масштабных проектов модернизации первичного звена здравоохранения в регионе. Она расположена на 4 этажах и включает детское и взрослое отделения, стоматологические отделения для взрослых и детей, женскую консультацию, лечебно-профилактическое,
Вячеслав Федорищев оценил качество новой поликлиники в Смышляевке
Две работы из Самарской области вошли в список финалистов конкурса «Связующая нить»
Водитель сбил пешехода в Автозаводском районе Тольятти
В Волжском районе водитель рано утром сбил лося
В Самаре в 2026 году масштабно обновят лифты
Результатами участия в нацпроектах поделилась глава Ленинского района Самары Елена Бондаренко
Губернатор Вячеслав Федорищев оценил новый ФОК в Смышляевке
экономике РФ потребуется свыше 12 млн новых работников до 2032 года
Жительница Самарской области стала лучшим зоотехником России

Жительница Самарской области стала лучшим зоотехником России

В Государственном Кремлёвском дворце прошла торжественная церемония награждения победителей и призёров Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии — 2025». Впервые в истории конкурса были учреждены четыре аграрные номинации — «Агроном», «Овощевод», «Зоотехник» и «Механизатор». От Самарской области абсолютной победительницей в номинации «Зоотехник» стала Юлия Зацепина, набравшая 468 баллов — наивысший результат по стране.

Зоотехник Зацепина — достойная продолжательница трудовой династии, с детства впитавшая любовь к животноводству, помогая родителям на ферме. Её победа — наглядное подтверждение того, что работа на селе — это не только наука, но и настоящее призвание.

Мероприятие собрало ведущих представителей агропромышленного, промышленного и строительного комплексов страны, что подчеркивает особое внимание государства к рабочим профессиям и их значимость для развития экономики России.

«Сегодняшние победители и призёры — большие молодцы, и здорово, что многие из них — представители трудовых династий. Хочу сказать вам большое спасибо за ваш труд и вклад в продовольственную безопасность страны, пожелать здоровья, счастья и новых профессиональных успехов», — отметила Оксана Лут, министр сельского хозяйства РФ.

Конкурсы профессионального мастерства играют важную роль в повышении престижа сельскохозяйственных профессий и их привлекательности для молодёжи. Популяризировать работу на селе и создавать условия для молодых специалистов помогает федеральный проект «Кадры в АПК» национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Победители получили и денежные премии: за первое место — 1 млн рублей, за второе — 500 тыс. рублей, за третье — 300 тыс. рублей.

«Согласно опросам, 70% подрастающего поколения хотят стать блогерами, а пора уже делать что‑то руками, пора работать на благо страны. Дети с пелёнок должны понимать, что труд на современной ферме — это очень здорово и перспективно», — сказала жительница Кинельского района Юлия Зацепина, победительница конкурса.

В Самарской области привлечению молодых специалистов в АПК уделяется пристальное внимание. По поручению губернатора Вячеслава Федорищева уже дважды повышались стимулирующие выплаты для молодых специалистов, работающих в сельской местности. С 2026 года выпускники вузов в АПК смогут рассчитывать на единовременные выплаты в размере 414 тысяч рублей, а выпускники колледжей — на 207 тысяч рублей. Также со следующего года эти выплаты станут доступными молодым специалистам в сферах производства пищевых продуктов и напитков, хранения и складирования зерна.

Сегодня для молодёжи на селе доступны качественное образование, производственная практика, финансовая поддержка и комфортные современные условия жизни. Комплекс таких мер, наряду с престижными конкурсами и профессиональными отраслевыми инициативами, создаёт условия для развития молодых профессионалов и укрепления кадрового потенциала агропромышленного комплекса.

Фото предоставлено министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

