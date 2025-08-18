Я нашел ошибку
Огонь ликвидирован на площади 50 гектаров.
17 августа лесники ликвидировали пожар под Самарой
Она решила поплавать на сапборде, но не надела спасательный жилет и оставила телефон на берегу.
Жительница Иркутской области уснула на сапборде и переплыла Ангару
Разметка выглядит как прямоугольник и в границах этой зоны нужно оставить самокат.
На самарских улицах появляться разметка, ограничивающая зону парковки СИМ
Сегодня в Рязанской области день траура.
Вячеслав Федорищев выразил соболезнования жителям Рязанской области
В обновленной поликлинике будут получать помощь порядка 11 тысяч жителей района.
Завершается капремонт поликлиники в Богатовском районе
Железо необходимо для выработки энергии, нормальной работы мозга и поддержания иммунной системы.
Врачи назвали способы восполнить железо естественным путем
Теперь Разия Добровольская – двукратный «золотой» призер городских соревнований.
В Самаре состоялся финал городского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель трамвая – 2025»
Приходите на набережную.
Расписание бесплатного кинотеатра под открытым небом "Филин" на эту неделю
Жительница Иркутской области уснула на сапборде и переплыла Ангару

18 августа 2025 12:31
72
Она решила поплавать на сапборде, но не надела спасательный жилет и оставила телефон на берегу.

Жительница Иркутской области переплыла на сапе Ангару, пока правоохранители занимались поисками. Об этом сообщает полиция региона, пишет "Газета.Ru".

Вечером 17 августа 47-летняя жительница Усольского района отдыхала с мужем у реки Ангара. Она решила поплавать на сапборде, но не надела спасательный жилет и оставила телефон на берегу.

Через два часа муж не нашел ее рядом, осмотрел берег и воду, а затем вызвал полицию. Правоохранители из Усольского района сразу начали поиски.

Утром из соседнего Боханского района сообщили, что женщина вышла на связь. Оказалось, что она уснула на сапборде и незаметно переплыла реку Ангару, дрейфуя по течению.

Женщина, начавшая свой путь у деревни Буреть Усольского района, оказалась в селе Буреть уже в Боханском районе, расположенном на значительном расстоянии от исходной точки. Проснувшись ночью в незнакомом месте, она дождалась утра и попросила помощи у местных рыбаков.

 

Фото:  ГУ МВД России по Иркутской области

