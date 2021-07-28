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Жительница Челябинска выносила и родила чужого ребенка из-за ошибки врачей во время ЭКО

28 июля 2021 18:18
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Сейчас жительница Челябинска собирается найти собственного ребенка.

Жительница Челябинска выносила и родила чужого ребенка из-за ошибки медиков во время процедуры ЭКО, пишет РИА Новости со ссылкой на местный портал 74.ru.

"Мы должны были выписываться, врач пришла на осмотр и случайно положила его (ребенка. — Прим. ред.) карту на стол. У меня глаз как упал: группа крови — вторая. Я говорю: "Как так? У мужа — первая, у меня — третья". Это невозможно", — рассказала она журналистам.

Женщина обратилась в перинатальный центр и потребовала провести ДНК-экспертизу. Результаты подтвердили, что ни она, ни ее супруг не были родителями.

"Вероятная подмена имела место на этапе эмбриологической лаборатории отделения вспомогательных репродуктивных технологий", — говорится в заявлении по итогам служебного расследования.

Пара обратилась в суд и заключила мировое соглашение с областным перинатальным центром. В итоге медики обязались выплатить женщине моральную компенсацию в 2,4 миллиона рублей, а ее мужу — в 1,6 миллиона рублей.

"Женщина, с которой я лежала, возможно, биологическая мать моего сына. Хуже-то ему не будет от того, что у него две мамы и два папы. Кроме того, нужно разобраться, где мой родной ребенок", — заключила она в беседе с порталом.

 

 

Фото:   РИА Новости / Сергей Гунеев

 

Теги: жительница Челябинска ошибка ЭКО чужой ребенок

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