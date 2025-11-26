Жительниц Самары поздравили с предстоящим Днем матери

167

Состоялось торжественное мероприятие, посвященное предстоящему Дню матери, который в этом году отмечается 30 ноября.

Жительницам Самары – многодетным мамам, мамам, воспитывающим детей с ОВЗ, и мамам, ведущим активную общественную работу, вручили почетные грамоты и благодарственные письма. Видеопоздравление жительницам Самары записали участники специальной военной операции.

«Военнослужащие, несмотря ни на какие трудности, нашли время и возможность записать короткие видеопоздравления для всех мам. Но иначе и быть не могло, ведь именно ради своих родных и близких они сейчас «за ленточкой» выполняют свой воинский долг. Понять труд мам и настоящий материнский подвиг очень непросто, для этого даже мало быть родителем. Но тем ценнее эти сильные и мудрые женщины для нашего города, для будущего нашей страны. Хочу сказать слова благодарности всем мамам, которые воспитывают детей, успевают работать и вести общественную деятельность. Сил вам и стойкости!»

– сказал глава города Самары Иван Носков (https://t.me/ivan_noskov_samara).

Подарком для всех гостей стала литературно-музыкальная композиция «Я не могу иначе» в исполнении артистов Самарской государственной филармонии.