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Жители Жигулевска большинством голосов выбрали для благоустройства территорию в микрорайоне Моркваши 

18 мая 2021 15:01
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Места хватит для того, чтобы создать красивый и функциональный сад-парк.

В городах Самарской области: Сызрань, Похвистнево, Чапаевск, Нефтегорск, Новокуйбышевск, Отрадный и Жигулевск продолжается общественное обсуждение проектов для участия во Всероссийского конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. 

Для участия в предстоящем конкурсе жители Жигулевска большинством голосов выбрали для благоустройства территорию в микрорайоне Моркваши между школой-интернатом №2 и детским садом «Аленушка». Места хватит для того, чтобы создать красивый и функциональный сад-парк. Предусмотрено и благоустройство прилегающих к саду дорог и троп, организация комфортного и безопасного передвижения по всей территории.

Предварительные проектные решения вынесены на обсуждение горожан в социальных сетях.

«Администрации городского округа и архитекторам крайне важно знать мнение жителей для детальной проработки проекта. Достаточно ли детского и игрового оборудования на предлагаемых эскизах соответствующих площадок, нужно ли больше зон отдыха или у жителей есть иные предложения – все эти вопросы обозначены в опросе», - разъясняет заместитель главы городского округа Жигулевск по капитальному строительству Алексей Живодеров. 

Горожане активно участвуют в обсуждении проектов. Среди полученных предложений – организация площадки для выгула домашних животных, устройство велодорожки по всему периметру парка, обустройство скейт-площадки для любителей экстремальных видов спорта.  

По информации, полученной от проектной организации, из-за рельефа местности – большого перепада высот по всему участку - велосипедную дорожку организовать нельзя. А вот зону для катания на скейтбордах, самокатах и велосипедах, с наливным покрытием, сделать вполне возможно. Проектировщиками уже предусмотрены 2 большие детские площадки и одна для занятий спортом (с турниками и зоной для воркаута). 

Итоговый вариант дизайн-проекта будет продемонстрирован на очной встрече жителей города с разработчиками. Только после этого он будет представлен на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды. 

Напомним, что сейчас в Самарской области идет масштабное онлайн голосование на единой платформе 63.gorodsreda.ru по выбору общественных территорий, которые будут благоустроены по НП «Жилье и городская среда» в следующем году. До 30 мая каждый житель региона может внести свою лепту и выбрать ту территорию, которая нуждается в преображении. Всего в голосовании представлено 100 локаций.

 

Теги: благоустройство голосование Жигулевск

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