Жители села Давыдовка очистили от мусора берег Волги

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Жители села Давыдовка присоединились к Всероссийской экологической акции «Вода России» ( берег добрых дел), которая проходит в рамках нацпроекта «Экология»



В акции по уборке береговой полосы реки Волга приняли участие глава сельского поселения Давыдовка Елена Митина, представитель экологического совета Приволжского района Надежда Горина, школьники и учителя Екатериновской школы, волонтеры культуры.



В ходе акции было убрано более 1.5 км прибрежной зоны, рассказали в пресс-службе администрации Приволжского района.

Фото: пресс-служба администрации Приволжского района