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Жители Самарской области продолжают жаловаться на деятельность коллекторских агенств и микрофинансовых организаций

14 сентября 2024 12:21
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Жители Самарской области продолжают жаловаться на деятельность коллекторских агенств и микрофинансовых организаций

С начала 2024 года сотрудникам Службы, осуществляющим контрольно-надзорную функцию за деятельностью организаций, занимающихся возвратом задолженностей, на работу «коллекторских» агентств пожаловались свыше 500 граждан.
Жители Самарской области продолжают жаловаться на деятельность коллекторских агенств и микрофинансовых организаций: с начала 2024 года в ГУФССП России по Самарской области поступило 587 обращений. Должностными лицами в отношении юридических лиц составлено 30 протоколов об административных правонарушениях. По итогам их рассмотрения назначены наказания в виде административных штрафов на сумму свыше 2,2 миллионов рублей.


Основными нарушениями микрофинансовых организаций и «коллекторов» являются: превышение установленного количества звонков и смс-сообщений должникам и третьим лицам; психологическое давление, введение в заблуждение должника, взаимодействие без согласия должников с третьими лицами (родственниками, друзьями, знакомыми, коллегами).
Граждане, столкнувшиеся с неправомерными действиями юридических лиц при возврате просроченной задолженности, могут обратиться в ГУФССП России по Самарской области через Интернет-приемную на официальном сайте ведомства www.r63.fssp.gov.ru или направить письменное обращение по адресу: 443030, г. Самара, ул. Урицкого, д. 17. К обращению необходимо приложить информацию, подтверждающую нарушение прав, а именно СМС-сообщения, детализацию звонков, письма, фотографии, аудио- и видеозаписи, а также иные материалы.
Задать уточняющие вопросы о порядке подачи обращения можно с 9.00 до 18.00 по телефону: 8 846 266 62 44.

Теги: Судебные приставы

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