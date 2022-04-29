Жители Самарской области примут участие во всероссийской акции «Минута памяти»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Так, для вывоза населения после праздника предусмотрена подача дополнительного подвижного состава – автобусов маршрутов №№ 1, 24, 26, 34, 37, 41, 47, 67.
В праздничные дни в Самаре будет усилена работа общественного транспорта  
Особое внимание было уделено продвижению крупнейшего инфраструктурного объекта России – 100 километров новой дороги «Обход Тольятти» и моста через Волгу.
Марат Хуснуллин и Дмитрий Азаров обсудили вопросы строительства жилья и моста через Волгу в Самарской области
На место условной утечки в оперативном порядке выехала аварийная бригада «Газпром газораспределение Самара»
«Газпром газораспределение Самара» провел учения служб экстренного реагирования
На базе управления ГИБДД Самарской области состоялась рабочая встреча.
В Самаре обсудили вопросы организованных перевозок групп детей автобусами
Применение моделей видеоаналитики позволит контролировать качество продукции, нахождение персонала на рабочих местах, присутствие на объекте посторонних.
Оператор билайн обучил нейросеть уникальным навыкам контроля процесса на производстве
В Самаре за сутки заболели 62 человека.
Где в Самарской области выявлены новые случаи коронавирусной инфекции
Временно ограничат движение транспорта в Самаре в связи с празднованием Первомая 
Временно ограничат движение транспорта в Самаре в связи с празднованием Первомая 
Власти Самары выставили на торги жилой квартал
Власти Самары выставили на торги жилой квартал
Наверх
Самара  +12 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.3
-0.58
EUR 75.31
-0.61
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре обсудили вопросы организованных перевозок групп детей автобусами
В Самаре отметят международный день танца
Сотрудники МЧС СО проводят уроки памяти, посвящённые ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Жители Самарской области примут участие во всероссийской акции «Минута памяти»

29 апреля 2022 13:50
112
Жители Самарской области примут участие во всероссийской акции «Минута памяти»

Ко Дню Победы во всех регионах страны запускают акцию «Минута памяти». Это проект Форума классных руководителей при поддержке АНО «Диалог». Участники акции смогут рассказать о своих родственниках, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Проект позволит сохранить память о героическом прошлом и мужестве дедов, стойко и самоотверженно сражавшихся на фронте.

«Мы участвуем в акции «Минута памяти», потому что Память о подвиге наших предков – это то, что нас сближает и объединяет, - говорит участница I Всероссийского форума классных руководителей, учитель физики ГБОУ СОШ с. Ягодное Ставропольского района Елена Фоломкина.  - В настоящее время Россия втянута в информационную войну. Благодаря нашей памяти сегодня никто не посмеет исказить образ солдата победителя. Семейные истории о наших предках говорят об одном – российское воинство на протяжении всей своей истории было сильно не только боевым искусством, но и моральной стойкостью, верностью воинскому долгу, доблестью, честью и мужеством.  В школу села Ягодное в апреле прибыли дети из Мариуполя. На протяжении нескольких лет у них не было возможности чтить память своих предков, им просто запрещали это делать. Этой весной ребята встанут в строй Бессмертного полка и расскажут свои семейные истории. Пропуская трагические судьбы через себя, понимаешь, как важно хранить мир без фашизма и нацизма».

Акция пройдет в формате минутных роликов во «ВКонтакте». Проект рассчитан на учителей и школьников. Но участвовать могут все желающие. Для этого необходимо разместить в соцсети видео с рассказом о своих родных, сопровождая пост хэштегом #минутапамяти2022.

Снять ролик можно в любом формате и жанре – это вопрос режиссерской мысли и полета фантазии каждого участника. Творческий подход приветствуется. Информацию для мини-фильма можно почерпнуть из рассказов родных, писем и семейных фотографий.

Авторы лучших роликов будут награждены подарками. Победителей определят в нескольких номинациях: «Самый активный класс» (групповой подарок), «Лучшая история» (личный приз), «Лучшее исследование истории» (личный приз), «Лучший клип» (личный приз), «Самый маленький участник» (личный приз), «Самый взрослый участник» (личный приз), «Творческий подход» (личный приз), «Лидер по просмотрам» (личный приз), «Лидер по лайкам» (личный приз), «Лучшая история от СПО» (личный приз), «Лучшая история от учителя» (личный приз).

Самые яркие и активные участники станут героями материалов в прессе и на местном телевидении.  Итоги конкурса будут подведены 11 мая 2022 года. До этого времени можно присоединиться к проекту.

Фото: Дильдина Светлана

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
Особое внимание было уделено продвижению крупнейшего инфраструктурного объекта России – 100 километров новой дороги «Обход Тольятти» и моста через Волгу.
29 апреля 2022  14:57
Марат Хуснуллин и Дмитрий Азаров обсудили вопросы строительства жилья и моста через Волгу в Самарской области
75
Временно ограничат движение транспорта в Самаре в связи с празднованием Первомая 
29 апреля 2022  14:02
Временно ограничат движение транспорта в Самаре в связи с празднованием Первомая 
129
В Самаре утвердили новый Генеральный план города
29 апреля 2022  13:43
В Самаре утвердили новый Генеральный план города
187
Помощь НКО, бизнесу и землякам - Дмитрий Азаров провел личный прием граждан
29 апреля 2022  13:04
Помощь НКО, бизнесу и землякам - Дмитрий Азаров провел личный прием граждан
132
Дмитрий Азаров — работникам АВТОВАЗа: «Все, что зависит от меня, я точно сделаю»
29 апреля 2022  10:49
Дмитрий Азаров — работникам АВТОВАЗа: «Все, что зависит от меня, я точно сделаю»
185
Весь список