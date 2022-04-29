Жители Самарской области примут участие во всероссийской акции «Минута памяти»

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Ко Дню Победы во всех регионах страны запускают акцию «Минута памяти». Это проект Форума классных руководителей при поддержке АНО «Диалог». Участники акции смогут рассказать о своих родственниках, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Проект позволит сохранить память о героическом прошлом и мужестве дедов, стойко и самоотверженно сражавшихся на фронте.

«Мы участвуем в акции «Минута памяти», потому что Память о подвиге наших предков – это то, что нас сближает и объединяет, - говорит участница I Всероссийского форума классных руководителей, учитель физики ГБОУ СОШ с. Ягодное Ставропольского района Елена Фоломкина. - В настоящее время Россия втянута в информационную войну. Благодаря нашей памяти сегодня никто не посмеет исказить образ солдата победителя. Семейные истории о наших предках говорят об одном – российское воинство на протяжении всей своей истории было сильно не только боевым искусством, но и моральной стойкостью, верностью воинскому долгу, доблестью, честью и мужеством. В школу села Ягодное в апреле прибыли дети из Мариуполя. На протяжении нескольких лет у них не было возможности чтить память своих предков, им просто запрещали это делать. Этой весной ребята встанут в строй Бессмертного полка и расскажут свои семейные истории. Пропуская трагические судьбы через себя, понимаешь, как важно хранить мир без фашизма и нацизма».

Акция пройдет в формате минутных роликов во «ВКонтакте». Проект рассчитан на учителей и школьников. Но участвовать могут все желающие. Для этого необходимо разместить в соцсети видео с рассказом о своих родных, сопровождая пост хэштегом #минутапамяти2022.

Снять ролик можно в любом формате и жанре – это вопрос режиссерской мысли и полета фантазии каждого участника. Творческий подход приветствуется. Информацию для мини-фильма можно почерпнуть из рассказов родных, писем и семейных фотографий.

Авторы лучших роликов будут награждены подарками. Победителей определят в нескольких номинациях: «Самый активный класс» (групповой подарок), «Лучшая история» (личный приз), «Лучшее исследование истории» (личный приз), «Лучший клип» (личный приз), «Самый маленький участник» (личный приз), «Самый взрослый участник» (личный приз), «Творческий подход» (личный приз), «Лидер по просмотрам» (личный приз), «Лидер по лайкам» (личный приз), «Лучшая история от СПО» (личный приз), «Лучшая история от учителя» (личный приз).

Самые яркие и активные участники станут героями материалов в прессе и на местном телевидении. Итоги конкурса будут подведены 11 мая 2022 года. До этого времени можно присоединиться к проекту.

Фото: Дильдина Светлана