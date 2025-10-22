Жители Самарской области получили возможность быстро отвечать на электронные заказные письма с Почтой России

141

Почта России добавила удобную функцию быстрого ответа на полученные электронные заказные письма, которые обладают такой же юридической силой, как и бумажные. Быстро отвечать на входящие электронные заказные письма можно прямо в личном кабинете на сайте https://zakaznoe.pochta.ru/. Для этого достаточно кликнуть на кнопку «ответить»: система автоматически заполнит адрес получателя, останется лишь прикрепить необходимые файлы, произвести оплату и отправить письмо. В личном кабинете письму будет присвоен специальный информационный значок, отображающий номер письма, на которое отправлен ответ.

«Благодаря новому функционалу нашим клиентам стало гораздо проще общаться с государственными органами и организациями через сервис электронных заказных писем, — отметил директор УФПС Самарской области Андрей Попов. — Автоматическое заполнение данных получателя и удобный интерфейс для отправки позволяют быстрее готовить ответы и почти исключают ошибки при вводе реквизитов».

Новая опция также доступна для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Самарской области, которым часто приходится отправлять большое количество официальных документов и сообщений государственным структурам.

Благодаря удобству и экономичности каждое третье письмо в России сегодня отправляется в электронном формате. Сервис «Электронное заказное письмо» позволяет передавать письма файлами непосредственно от отправителя получателю. Письмо можно получить через мобильное приложение, сайт Почты России или портал Госуслуг. Для тех, кто предпочитает традиционные методы, письмо распечатают и доставят на бумаге. Таким образом отправители могут быть уверены, что их сообщение достигнет адресата в любом случае.