Самарский театр драмы выступил на фестивале в Москве
Верховный суд подтвердил законность штрафов с двух камер подряд
АвтоВАЗ объявил об отзыве более 8 тыс. автомобилей Lada XRAY
Самарские и тольяттинские ниндзя борются за 5 млн рублей в шоу СТС
около 200 человек собрались на пляже KIN.UP в Самаре, чтобы выпустить в Волгу более 20 000 мальков толстолобика и сазана
Сызранец сорвал с шеи 69- летней местной жительницы золотую цепочку с крестиком и скрылся
Конкурс «Туристическая привлекательность исторического поселения городского округа Самара – 2025» открыл прием заявок
Минцифры Самарской области запустило чат-бот "Карта жителя Самарской области"
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает на Осенний бал-маскарад
В самарском ДК железнодорожников прошло торжественное мероприятие, посвященное принятию клятвы кадетами   
Ко Дню Отца в  Самаре состоялась общественная акция по высадке саженцев ели 
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Жители Самарской области получили возможность быстро отвечать на электронные заказные письма с Почтой России

22 октября 2025 11:31
141
Жители Самарской области получили возможность быстро отвечать на электронные заказные письма с Почтой России

Почта России добавила удобную функцию быстрого ответа на полученные электронные заказные письма, которые обладают такой же юридической силой, как и бумажные. Быстро отвечать на входящие электронные заказные письма можно прямо в личном кабинете на сайте https://zakaznoe.pochta.ru/. Для этого достаточно кликнуть на кнопку «ответить»: система автоматически заполнит адрес получателя, останется лишь прикрепить необходимые файлы, произвести оплату и отправить письмо. В личном кабинете письму будет присвоен специальный информационный значок, отображающий номер письма, на которое отправлен ответ.

«Благодаря новому функционалу нашим клиентам стало гораздо проще общаться с государственными органами и организациями через сервис электронных заказных писем, — отметил директор УФПС Самарской области Андрей Попов. — Автоматическое заполнение данных получателя и удобный интерфейс для отправки позволяют быстрее готовить ответы и почти исключают ошибки при вводе реквизитов».

Новая опция также доступна для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Самарской области, которым часто приходится отправлять большое количество официальных документов и сообщений государственным структурам.

Благодаря удобству и экономичности каждое третье письмо в России сегодня отправляется в электронном формате. Сервис «Электронное заказное письмо» позволяет передавать письма файлами непосредственно от отправителя получателю. Письмо можно получить через мобильное приложение, сайт Почты России или портал Госуслуг. Для тех, кто предпочитает традиционные методы, письмо распечатают и доставят на бумаге. Таким образом отправители могут быть уверены, что их сообщение достигнет адресата в любом случае.

