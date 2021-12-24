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Жители Самарской области могут вступить в Регистр доноров костного мозга дистанционно

24 декабря 2021 14:42
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Область находится на 12-м месте по этому показателю среди других регионов страны, но потребность в донорах все еще очень высока.  

С июля этого года от жителей Самарской области поступило 86 дистанционных заявок на вступление в Национальный Регистр доноров костного мозга. Область находится на 12-м месте по этому показателю среди других регионов страны, но потребность в донорах все еще очень высока.  

В июле этого года стартовал Совместный проект Национального РДКМ, Почты России и Русфонда. Предполагается, что он откроет новый этап в развитии донорства костного мозга в России. Раньше, чтобы войти в регистр доноров, необходимо было сдать кровь на типирование (исследование для определения генотипа). Теперь достаточно взять мазок с внутренней стороны щеки и отправить его в регистр по почте заказным письмом.

Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова (Национальный РДКМ), Почта России и Русфонд подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны запускают проект, благодаря которому каждый здоровый житель России в возрасте от 18 до 45 лет сможет стать потенциальным донором костного мозга, отправив по почте заказным письмом образец своего буккального эпителия (мазка с внутренней стороны щеки). Пересылка образца будет бесплатна для добровольца – ее оплатит Почта России. А типирование и включение данных потенциального донора в регистр профинансирует Русфонд.

Чтобы стать потенциальным донором костного мозга, нужно оставить заявку на сайте rdkm.ru. После этого доброволец получит по почте набор со специальными палочками, инструкцией по взятию биоматериала, соглашением о вступлении в регистр, анкетой о состоянии здоровья, а также согласиями на обработку и передачу персональных данных. Мазок с внутренней стороны щеки можно взять самостоятельно с помощью палочек, без медицинского работника. После взятия мазка палочки и заполненные документы нужно отправить по почте в Казань, где специалисты лаборатории Казанского (Приволжского) федерального университета проведут типирование и определят генотип добровольца, данные будут включены в Информационную систему Национального РДКМ.

«Сегодня сдать кровь для вступления в регистр можно в медицинских офисах партнеров проекта, однако они есть не во всех населенных пунктах страны. Благодаря применению палочек для взятия буккального эпителия и участию Почты России мы расширим аудиторию регистра и сможем прийти в каждый дом. По сути речь идет о персонализации рекрутинга, успешно практикуемой ведущими регистрами мира», – прокомментировала Анна Андрюшкина, генеральный директор Национального РДКМ.

«Для нас большая честь принять участие в таком важном для общества проекте и внести свой вклад в борьбу с онкологическими заболеваниями крови. Благодаря обширной сети Почты России жители даже самых отдаленных регионов получат возможность вступить в регистр доноров костного мозга и, возможно, спасти чью-то жизнь», – прокомментировал генеральный директор Почты России Максим Акимов.

Русфонд участвует в развитии донорства костного мозга в РФ с 2010 г. В 2017 г. Русфонд открыл Национальный РДКМ. Это некоммерческий регистр, он назван именем Васи Перевощикова – мальчика из Удмуртии, которому так и не нашли донора.

Пандемия коронавируса еще больше обострила нехватку добровольцев и усложнила их рекрутинг: донорские акции были отменены, а потребность в трансплантациях осталась. Так возникла идея организовать онлайн-рекрутинг и сделать его доступным для всех.

 

Фото:   rdkm.ru.

 

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