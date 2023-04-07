Жители Самарской области могут стать лучшими управленцами страны

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Пятый юбилейный конкурс управленцев «Лидеры России» стартовал 4 апреля. Это флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей» для руководителей из России и зарубежья. Для участников проекта это возможность пройти комплексную оценку профессиональных компетенций, получить индивидуальный план развития, познакомиться с руководителями крупных компаний и вступить в сообщество лучших управленцев страны.

Для того, чтобы принять участие в проекте необходим управленческий опыт от двух лет, к конкурсу допускаются граждане России и иностранцы в возрасте до 55 лет. Регистрация проходит на официальном сайте лидерыроссии.рф, она продлится до 14 мая. Участие в конкурсе бесплатное. Приятным бонусом юбилейного сезона конкурса «Лидеры России» станет то, что впервые каждый участник получит рекомендации по развитию управленческих навыков, а также стиля управления сразу после заполнения анкеты.



Как рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, в мае 2023 года исполнится 5 лет с момента создания платформы «Россия – страна возможностей». Одно из главных событий юбилейного года – старт пятого сезона флагманского конкурса «Лидеры России», именно с него начиналась работа всей платформы.

«За все время на участие в проекте было подано более 840 тысяч заявок из всех регионов России и 150 стран мира. Ежегодно мы внимательно анализируем обратную связь от выпускников конкурса и вместе с Наблюдательным и Экспертным советами «Лидеров России» стараемся сделать проект еще интереснее и полезнее для наших участников, – отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров. – Надеюсь, что пятый сезон конкурса станет новым интересным вызовом для всех, кто хочет большего на своем карьерном пути, кто хочет углубить и масштабировать свои навыки, участвовать в решении важнейших задач своей страны».

Конкурс проводится на основе многоступенчатой системы оценки, с помощью которой определяется уровень развития способностей и управленческих качеств. Участников оценивают профессиональные эксперты.



Конкурсанты смогут проявить себя во многих ключевых для региона сферах: бизнес, государственное управление, промышленность, информационные технологии, наука и образование, здравоохранение, строительство и ЖКХ, сельское хозяйство, коммуникации и маркетинг и другие. В этом году добавлен региональный этап, в котором конкурсанты сформируют управленческие команды региона и будут решать социально значимые задачи, обозначенные главой региона. Команды, которые покажут наилучший результат получат возможность пообщаться с губернатором на личной встрече.

Среди призов конкурса – грант в размере 1 млн рублей на обучение, возможность встретиться с наставником из числа известных российских управленцев, а также карьерные консультации.

Конкурс управленцев «Лидеры России» проводится по поручению Президента Российской Федерации с 2017 года. По итогам пяти лет его существования свыше 400 человек получили назначения на высокие должности, среди которых главы регионов, мэры городов, заместители федеральных министров, председатели региональных правительств, топ-менеджеры крупнейших коммерческих российских компаний и государственных холдингов, ректоры вузов, руководители учреждений здравоохранения и культуры.

