Жители Самарской области могут стать лучшими управленцами страны

Я нашел ошибку
Главные новости:
Первые фандоматы для приема алюминиевых банок и пластиковых бутылок в Пензе и Ульяновске установлены на вокзальных комплексах.
Фандоматы для приема алюминиевых банок и пластиковых бутылок работают на ж/д вокзалах в Самаре и Уфе
Управление Росреестра по Самарской области приняло участие в бизнес-семинаре с участниками рынка недвижимости.
Росреестр СО:  появилась возможность получения бесплатной онлайн-выписки из ЕГРН
Около шестидесяти лет она отдала самарской сцене и благодарному Самарскому зрителю.
7 апреля родилась Народная артистка РСФСР и СССР, почетный гражданин Самары — Вера Ершова
Большинство работ пройдет без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов все же придется.
 «РКС-Самара» информирует о работах на сетях водоснабжения на следующей неделе
На встречах с жителями сотрудники многофункционального центра помогают гражданам с предоставлением услуг по регистрации, подтверждению, восстановлению учетной записи на «Госуслугах». 
МФЦ продолжают проводить выездные приемы граждан в Самаре
Жители Новосибирска имеют большой интерес к путешествиям в Самарскую область.
Туристические возможности Самарской области презентованы в Новосибирске
Заявки на участие уже принимаются.
Предприниматели Самарской области могут принять участие в конкурсе российских брендов
Подключили первых потребителей.
В Жигулевске ввели в эксплуатацию газопровод для газификации СНТ
Наверх
Самара  +10 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.67
1.17
EUR 88.13
1.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самарской филармонии выступит Государственная академическая хоровая капелла России имени А.А. Юрлова
В Самаре прошел первый санитарный средник в рамках месячника по благоустройству
День Российской анимации пройдет в Историческом парке в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Жители Самарской области могут стать лучшими управленцами страны

7 апреля 2023 13:32
133
Жители Самарской области могут стать лучшими управленцами страны

Пятый юбилейный конкурс управленцев «Лидеры России» стартовал 4 апреля. Это флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей» для руководителей из России и зарубежья. Для участников проекта это возможность пройти комплексную оценку профессиональных компетенций, получить индивидуальный план развития, познакомиться с руководителями крупных компаний и вступить в сообщество лучших управленцев страны.

Для того, чтобы принять участие в проекте необходим управленческий опыт от двух лет, к конкурсу допускаются граждане России и иностранцы в возрасте до 55 лет. Регистрация проходит на официальном сайте лидерыроссии.рф, она продлится до 14 мая. Участие в конкурсе бесплатное. Приятным бонусом юбилейного сезона конкурса «Лидеры России» станет то, что впервые каждый участник получит рекомендации по развитию управленческих навыков, а также стиля управления сразу после заполнения анкеты. 


Как рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, в мае 2023 года исполнится 5 лет с момента создания платформы «Россия – страна возможностей». Одно из главных событий юбилейного года – старт пятого сезона флагманского конкурса «Лидеры России», именно с него начиналась работа всей платформы. 
«За все время на участие в проекте было подано более 840 тысяч заявок из всех регионов России и 150 стран мира. Ежегодно мы внимательно анализируем обратную связь от выпускников конкурса и вместе с Наблюдательным и Экспертным советами «Лидеров России» стараемся сделать проект еще интереснее и полезнее для наших участников, – отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров. – Надеюсь, что пятый сезон конкурса станет новым интересным вызовом для всех, кто хочет большего на своем карьерном пути, кто хочет углубить и масштабировать свои навыки, участвовать в решении важнейших задач своей страны».
Конкурс проводится на основе многоступенчатой системы оценки, с помощью которой определяется уровень развития способностей и управленческих качеств. Участников оценивают профессиональные эксперты. 


Конкурсанты смогут проявить себя во многих ключевых для региона сферах: бизнес, государственное управление, промышленность, информационные технологии, наука и образование, здравоохранение, строительство и ЖКХ, сельское хозяйство, коммуникации и маркетинг и другие. В этом году добавлен региональный этап, в котором конкурсанты сформируют управленческие команды региона и будут решать социально значимые задачи, обозначенные главой региона. Команды, которые покажут наилучший результат получат возможность пообщаться с губернатором на личной встрече.
Среди призов конкурса – грант в размере 1 млн рублей на обучение, возможность встретиться с наставником из числа известных российских управленцев, а также карьерные консультации.
Конкурс управленцев «Лидеры России» проводится по поручению Президента Российской Федерации с 2017 года. По итогам пяти лет его существования свыше 400 человек получили назначения на высокие должности, среди которых главы регионов, мэры городов, заместители федеральных министров, председатели региональных правительств, топ-менеджеры крупнейших коммерческих российских компаний и государственных холдингов, ректоры вузов, руководители учреждений здравоохранения и культуры.
 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области подано более 75 тысяч заявлений на оформление Карты жителя
7 апреля 2023  13:11
В Самарской области подано более 75 тысяч заявлений на оформление Карты жителя
148
8 апреля в Самаре пройдет первый субботник в рамках месячника по благоустройству
7 апреля 2023  10:59
8 апреля в Самаре пройдет первый субботник в рамках месячника по благоустройству
184
Он напомнил, что текущий год станет ключевым по реализации нацпроектов, муниципальных и региональных программ. 
6 апреля 2023  22:06
Устойчивость экономики, реализация нацпроектов, поддержка участников СВО и их семей: Дмитрий Азаров обозначил главам муниципалитетов приоритетные задачи
986
В Самарской области готовность сельхозмашин к посевной составляет 97%
6 апреля 2023  11:21
В Самарской области готовность сельхозмашин к посевной составляет 97%
400
Дмитрий Азаров поделился успешными практиками, реализованными в Самарской области.
5 апреля 2023  20:08
Дмитрий Азаров: Самарской области есть что предложить всей стране в сфере формирования технологического суверенитета
819
Весь список