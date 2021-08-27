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Жители Самарской области могут получать бонусы за полезные дела

27 августа 2021 10:05
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Жители Самарской области могут получать бонусы за полезные дела

В полном формате заработала новая российская платформа социальных инициатив «Другое дело». Проект реализуется при содействии президентской платформы «Россия — страна возможностей». Мини-приложение было запущено на марафоне «Новое знание» в мае, теперь же пользователям стали доступны все функции платформы.

Платформа «Другое дело» создана, чтобы мотивировать людей на участие в самых разных общественно полезных и развивающих активностях. Выполняя задания, участники получают баллы, а затем выбирают, как ими распорядиться.

Задания, предлагаемые на платформе, направлены на саморазвитие и на помощь другим. Получить баллы на платформе можно за занятия спортом, чтение книг, за достаточное количество шагов и даже за завтраки без пропусков, а также за участие в волонтерской деятельности. Например, за участие в музейном субботнике в Сызрани можно получить 620 баллов. 

«Первое, что привлекло музей участвовать в проекте «Другое дело», это то, что он соответствует потребностям и интересам музея, - рассказывает заместитель директора по музейно-образовательной работе МБУ «Краеведческий музей городского округа Сызрань» Наталья Копылова. – Во-вторых, мы хотим как можно ближе познакомить молодежь с музейным делом, а в волонтеры идут как раз молодые люди от 14 лет. И, в-третьих, это просто интересно и любопытно, мы одни из первых участвуем в этом проекте. Волонтеры могут помочь нам в информировании горожан о деятельности музея в социальных сетях, а также путем так называемого лифлетинга, то есть раздачи флаеров на улице. На субботниках нам тоже  пригодятся рабочие руки. К интеллектуальной деятельности привлечь людей без специальных знаний мы не можем, да и потребности такой нет».

При входе в приложение участника встречают задания, разделенные по категориям: «Топовые задания», «Здоровье», «Обучение», «Творчество», «Волонтерство», «Экология», «Животные», «Культура», «Тесты», «Медитация», «Спорт», «Добрые дела», «Благотворительность».

В бонусном фонде предусмотрены подарки на любые интересы и на разное количество баллов — от образовательных онлайн-программ и подписки на видеосервисы до стажировки и путешествия по России. К примеру, проход на студию звукозаписи Black Star стоит 96 250 баллов, а личная встреча с летчиком-космонавтом - 192 500 баллов.

База заданий, и предлагаемые бонусы будут постоянно обновляться.

Стать участником проекта «Другое дело» может любой гражданин России вне зависимости от места жительства, возраста, опыта или стажа работы. Достаточно добавить мини-приложение в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/dd_app , выбрать интересующие виды активности и начать выполнять задания. 

Теги: Акценты В центре внимания Платформа «Другое дело»

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