Жители Самарской области, которые ищут работу, смогут бесплатно пройти профобучение и получить дополнительное образование

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Самое время действовать. И для этого сейчас есть все возможности. В частности, у тех, кто занят поиском работы.

У соискателей есть шанс расширить горизонты - повысить профессиональные навыки или освоить новую профессию.

В марте этого года председателем Правительства России Михаилом Мишустиным было подписано постановление о том, что граждане, ищущие работу, смогут пройти бесплатное профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное образование для дальнейшего трудоустройства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

Перечень предприятий, которые примут участие в программе, определит Минпромторг.

«Сейчас региональные предприятия готовы брать на работу соискателей без опыта работы, – рассказала врио заместителя министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Юлия Бренер. - Они могут самостоятельно обучать их. На многих предприятиях существуют системы обучения и наставничества. Система наставничества стимулируется региональным правительством».

Затраты предприятий на обучение граждан государство возместит с помощью трансфертов в рамках федерального проекта «Содействие занятости». Из федерального бюджета на эти цели будет направлено более 700 млн рублей, что позволит обучить свыше 12 тысяч человек.

Обучение будет организовано в рамках действующей программы поддержки рынка труда, которая помогает работодателям в создании временных рабочих мест для граждан, находящихся под риском увольнения.

Планируется, что в 2023 году такие меры позволят временно трудоустроить более 176 тысяч человек.

Желающим пройти бесплатное обучение нужно обратиться в центры занятости населения и заключить ученический договор с предприятием.

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