Жители Самарской области будут получать увеличенные социальные пособия

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С 1 февраля 2023 года по поручению Президента России Владимира Путина Правительством проиндексирован целый ряд федеральных выплат и пособий. По данным Минфина, на эти цели направлено более 150 миллиардов рублей.

«Индексация предусмотрена в федеральном бюджете и является необходимой частью системы социальной защиты граждан, которые нуждаются в дополнительной поддержке, - подчеркнул председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. - Эти вопросы постоянно в повестке Правительства».

Индексация касается более 40 социальных выплат и компенсаций. Все они выросли на 11,9%. В частности, возрос размер материнского капитала. На первого ребенка в 2023 году он увеличился на 62,5 тысячи рублей и составил почти 587 тысяч. Маткапитал на второго ребенка по сравнению с прошлым годом вырос на 82,5 тысячи — до 775,6 тысяч рублей.

Как отмечал Президент на совещании в конце 2022 года: «Важно, чтобы доходы граждан, особенно семей с детьми, росли темпами выше инфляции».

В Самарской области внимательно следят, чтобы эта работа велась четко и своевременно.

«В этом году различные меры социальной поддержки были проиндексированы почти на 12%, - отметила управляющий отделением СФР по Самарской области Елена Кривошеева. - Своевременная и адресная помощь в виде денежных выплат будет оказана каждому третьему гражданину Самарской области».

Также будет увеличен размер единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, выплат инвалидам всех групп и ветеранам.

Увеличатся суммы выплат и россиянам, удостоенным высших государственных наград. Это Герои России, Герои Труда, Полные кавалеры ордена Славы и другие категории.

Кроме того, на 11,9% увеличиваются компенсации для граждан, пострадавших от радиации из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС или других аварий.

На увеличенное единовременное пособие могут рассчитывать и беременные жены военнослужащих, проходящих военную службу по призыву. Оно вырастет на 3,8 тысячи и составит 36,2 тысячи рублей.

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