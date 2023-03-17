Жители Похвистневского района поблагодарили полицейских и общественников за участие в жизни молодежи

Я нашел ошибку
Главные новости:
В День воссоединения Крыма с Россией телебашню в Самаре украсит праздничная иллюминация 
В День воссоединения Крыма с Россией телебашню в Самаре украсит праздничная иллюминация 
Самарцев на выходные ждет не самая лучшая погода
Самарцев на выходные ждет не самая лучшая погода
аренда квартир в России подорожала за год на 5%
Аренда квартир в России подорожала за год на 5%
В Самаре завершилось первенство России по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет «Новая высота»
В Самаре завершилось первенство России по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет «Новая высота»
9 очистных сооружений и 8 объектов водоснабжения построят в Самарской области в 2023 году
9 очистных сооружений и 8 объектов водоснабжения построят в Самарской области в 2023 году
В Самаре пройдет концерт, посвященный Всемирному дню человека с синдромом Дауна
Счетная палата выявила нарушения при строительстве школы на Пятой просеке в Самаре
Счетная палата выявила нарушения при строительстве школы на Пятой просеке в Самаре
В Самаре пройдут мероприятия, посвящённые годовщине присоединения Крыма и Севастополя
В Самаре пройдут мероприятия, посвящённые годовщине присоединения Крыма и Севастополя
Наверх
Самара  +7 °C, Тольятти  +7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.41
0.66
EUR 81.14
0.26
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Тольяттинские школьники стали очевидцами соревнований пожарно-спасательных частей
В Самарской области официально открыли Год педагога и наставника
«Баскетбол 3х3»: в СК "Локомотив" проходит чемпионат и первенство СО по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Жители Похвистневского района поблагодарили полицейских и общественников за участие в жизни молодежи

17 марта 2023 10:41
136
Жители Похвистневского района поблагодарили полицейских и общественников за участие в жизни молодежи

На имя начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенанта полиции Игоря Иванова поступило обращение директора ГБПОУ Губернского колледжа города Похвистнево, который выражает благодарность руководству МВД России по Самарской области, лично полковнику полиции Юре Алекяну, начальнику МО МВД России «Похвистневский», его подчиненным и Общественному совету при территориальном органе внутренних дел.

В своем письме директор колледжа Вадим Геннадьевич Иванов отмечает: «Участие действующих сотрудников полиции и общественников, их опыт и примеры из сложной, но так необходимой обществу службы положительно влияют на подростков, вызывают интерес к профессии и уважение. Надеемся на дальнейшее сотрудничество с органами общественной безопасности и правопорядка».

Полицейские на постоянной основе оказывают активное содействие в организации и проведении мероприятий с учащимися колледжа.

«Выражаю благодарность от имени всего нашего коллектива за организацию и личное участие в профилактических и просветительских мероприятиях, направленных на социализацию подрастающего поколения. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество с сотрудниками полиции и представителями Общественного совета».

Руководство самарской полиции высоко ценит объективное мнение жителей губернии о работе сотрудников органов внутренних дел и выражает искреннюю признательность за слова благодарности в адрес подчиненных и высокую оценку их деятельности.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
С 1 апреля на автомобильных дорогах Самарской области вводится временное ограничение движения тяжеловесного транспорта.
16 марта 2023  13:51
С 1 апреля на автомобильных дорогах Самарской области вводится временное ограничение движения тяжеловесного транспорта
466
В Самаре окружная команда обсудит новую концепцию проведения форума iВолга в 2023 году
16 марта 2023  10:35
В Самаре окружная команда обсудит новую концепцию проведения форума iВолга в 2023 году
409
В Самаре началась регистрация волонтеров для организации онлайн- голосования за объекты благоустройства
16 марта 2023  10:20
В Самаре началась регистрация волонтеров для организации онлайн- голосования за объекты благоустройства
413
Самаре устанавливают щиты, информирующие о предстоящем ремонте по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» 
16 марта 2023  10:15
В Самаре устанавливают щиты, информирующие о предстоящем ремонте по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» 
1447
Во встрече также принял участие министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин.
15 марта 2023  17:12
Дмитрий Азаров и Елена Лапушкина обсудили меры по улучшению работы общественного транспорта в Самаре
580
Весь список