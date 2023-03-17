Жители Похвистневского района поблагодарили полицейских и общественников за участие в жизни молодежи

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На имя начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенанта полиции Игоря Иванова поступило обращение директора ГБПОУ Губернского колледжа города Похвистнево, который выражает благодарность руководству МВД России по Самарской области, лично полковнику полиции Юре Алекяну, начальнику МО МВД России «Похвистневский», его подчиненным и Общественному совету при территориальном органе внутренних дел.

В своем письме директор колледжа Вадим Геннадьевич Иванов отмечает: «Участие действующих сотрудников полиции и общественников, их опыт и примеры из сложной, но так необходимой обществу службы положительно влияют на подростков, вызывают интерес к профессии и уважение. Надеемся на дальнейшее сотрудничество с органами общественной безопасности и правопорядка».

Полицейские на постоянной основе оказывают активное содействие в организации и проведении мероприятий с учащимися колледжа.

«Выражаю благодарность от имени всего нашего коллектива за организацию и личное участие в профилактических и просветительских мероприятиях, направленных на социализацию подрастающего поколения. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество с сотрудниками полиции и представителями Общественного совета».

Руководство самарской полиции высоко ценит объективное мнение жителей губернии о работе сотрудников органов внутренних дел и выражает искреннюю признательность за слова благодарности в адрес подчиненных и высокую оценку их деятельности.