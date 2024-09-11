Жители областной столицы могут принять участие в опросе, посвященном инвестиционной привлекательности Самары

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С 1 по 13 сентября 2024 года представители предпринимательского сообщества и другие жители столицы 63-го региона могут принять участие в опросе, посвященном инвестиционной привлекательности городского округа Самара. Все вопросы анкеты тематические: респонденты могут высказаться по вопросу улучшения делового климата, инвестиционной привлекательности, а также комфортности жизни и труда на территории города.

Цель проведения опросов: определить то главное, первоочередное, что горожанам необходимо для активной и комфортной жизни. Опрос анонимный – ответы будут учтены в обобщенном виде.

Опрос жителей