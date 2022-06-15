Жители губернии уже сегодня могут зажечь «Свечу памяти» в честь героев Великой Отечественной войны

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Жители Самарской области могут почтить память героев Великой Отечественной войны, присоединившись к Всероссийской онлайн-акции «Свеча памяти» на сайте деньпамяти.рф. Акция, призванная сохранить историческую память о великой Победе, стартовала сегодня, 15 июня, и продлится до 22 июня.



Также на сайте размещена интерактивная карта, на которой можно посмотреть, сколько свечей зажгли в каждом регионе. Оператор акции, благотворительный фонд «Память поколений», выделит средства, равные количеству зажженных свечей, на оказание адресной медицинской помощи ветеранам.



А 22 июня 2022 года, в День памяти и скорби, в Самаре пройдут памятные мероприятия.



В память о трагических событиях начала Великой Отечественной войны 1941–1945 годов в ночь на 22 июня наряду с другими Городами трудовой доблести и Городами-героями самарская губерния примет участие в уже традиционной международной акции «Огненные картины войны».



Именно Самара, в военное время именуемая Куйбышев, стала «запасной» столицей. Здесь, на самарской земле, ковалась Великая Победа нашего народа. Два года назад Указом Президента страны Владимира Владимировича Путина столице региона было присвоено почётное звание «Город трудовой доблести». Чтобы подтвердить право Самары носить столь высокий статус, по поручению Губернатора Дмитрия Азарова был организован сбор подписей. В поддержку этой инициативы высказались более 700 тысяч человек, и Самара одной из первых в Год памяти и славы получила почётное звание «Город трудовой доблести».



В памятный день, 22 июня 2022 года, в Самаре на площади Куйбышева волонтёры Победы и представители молодёжных организаций создадут огненную картину из более 30 тысяч свечей, посвящённую символам Победы, – изображение штурмовика Ил-2. Как отметил глава региона на состоявшейся накануне торжественной церемонии открытия еще одного символа Победы – памятника знаменитому самолету «МиГ-17» в Волжском районе, во многом благодаря авиастроению Самара носит звание Города трудовой доблести.



«Самый массовый боевой самолёт Ил-2 является символом нашей Победы, оружием Победы и, конечно, символом нашего города. Неслучайно памятник Ил-2 стоит на главной улице столицы нашего региона. Его крылатая история увековечена во многих памятниках и композициях, включая монумент Славы, памятник Ольге Санфировой. И сегодня мы с гордостью говорим, что история имеет продолжение: развивается наше ракетостроение. Не случайно установленная ракета также является символом Самарской области и движения вперёд. И «МиГ-17», который выпускался на авиационном заводе №1, а теперь это ракетно-космический центр «Прогресс», сегодня является символом нашего региона», — подчеркнул Дмитрий Азаров.



Работа над огненной картиной на площади Куйбышева начнётся уже в 18:00 21 июня с нанесения рисунка, а первые свечи зажгут в 22:30, чтобы к полуночи, с наступлением темноты, в знаковом месте Самары пламя мемориальных свечей оживило образы, связанные с Великой Отечественной войной, символизирующие историю Победы.



Одновременно Самара вновь присоединится к всероссийской благотворительной акции «Красная гвоздика». Возможность приобрести у волонтёров Победы уже знакомый миллионам значок и тем самым оказать помощь ветеранам всех боевых действий будет у каждого жителя и гостя Самары, пришедшего на площадь Куйбышева почтить память своих близких и всех тех, кто отдал все силы и свою жизнь в борьбе против фашизма. Помощь оказывает Благотворительный фонд «Память поколений».



В 04:00 22 июня жители Самары и гости областной столицы смогут принять участие ещё в одной памятной акции – зажечь «Свечу памяти» в рамках ежегодной Всероссийской акции уже у горельефа «Скорбящей Матери-Родины». Время выбрано не случайно – именно в 4 часа утра 22 июня 1941-го года на нашу страну без объявления войны напала фашистская Германия. В память о тех, кто отдал жизнь, защищая Родину во время Великой Отечественной войны, участники возложат к Вечному огню на площади Славы в Самаре цветы и лампады.



Там же, на площади Славы, с 9:00 до 21:00 22 ию

ня пройдет молодежная акция единых действий «Перекличка Постов № 1 – Этих дней не смолкнет слава». В День воинской славы воспитанники военно-патриотических объединений Самарской области будут нести почетный караул у горельефа «Скорбящей Матери-Родине».



В преддверии Дня памяти и скорби в рамках Всероссийского проекта «Судьба солдата» активистами самарского отделения «Поисковое движение России» будет организована работа общественной приемной.

Подать заявку на установление фронтовой судьбы своих родственников, погибших или пропавших без вести родственников в годы Великой Отечественной войны, жители региона смогут с 18 по 21 июня с 10:00 до 18:00 часов в Доме офицеров Самарского гарнизона (3 этаж, оф.20).



Также в этот период все желающие смогут посетить штаб-музей, расположенный в Окружном Доме офицеров Самарского гарнизона.

Кроме того, 18 июня с 14:00 до 18:00 в парке Победы бойцы самарского поискового движения проведут для горожан тематическую акцию «Школа молодого поисковика».



Активисты познакомят участников с инструментами поисковых работ, расскажут о порядке их проведения. Все желающие смогут попробовать себя в роли поисковика.



Воспитанники Самарского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» также примут участие в общероссийских акциях, приуроченных памятной дате, – Дню памяти и скорби – «Вечерний костёр» и флешмобе «Письма, опалённые войной». Самым трогательным станет «Венок памяти» – участники сделают своими руками венки и спустят их на воду. Тысячи венков по всей стране отправятся в плавание в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

Фото: департамент информационной политики СО