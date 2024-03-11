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Опросы позволяют гражданам выразить мнение, делиться предложениями и отзывами по тем или иным социально значимым и актуальным темам.
Жителей Самары приглашают к участию в опросах
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Жителей Самары приглашают к участию в опросах

11 марта 2024 15:14
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Опросы позволяют гражданам выразить мнение, делиться предложениями и отзывами по тем или иным социально значимым и актуальным темам.

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Жителей Самары приглашают к участию в опросах Платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе». Опросы позволяют гражданам выразить мнение, делиться предложениями и отзывами по тем или иным социально значимым и актуальным темам. Благодаря опросам диалог между населением и Администрацией Самары становится более продуктивным и конструктивным.

Участвовать в опросах может каждый гражданин старше 14 лет. Для этого необходимо зарегистрироваться на портале Госуслуг. Все опросы анонимны. Результаты опросов видны организаторам в форме обезличенных статистических данных. Данные, полученные в ходе опросов используются в дальнейшем для улучшения качества работы и при выработке эффективных решений в различных отраслях.

На текущий момент для участия доступны следующие опросы:

Опрос об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, касающихся субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности. Данный опрос ориентирован на предпринимателей. Цель опроса – выявить положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности. Опрос доступен по ссылке.

Опрос об оказании дополнительных мер социальной поддержки семьям с детьми, в том числе многодетным, проживающим на территории города Самары». Опрос проводится с целью анализа и повышения результативности мер по оказанию дополнительных мер социальной поддержки семьям с детьми, в том числе многодетным, проживающим на территории города Самары. Ссылка на опрос.

Опрос о получении муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых Департаментом опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара. Цель опроса – оценить информированность и удовлетворённость граждан качеством муниципальных услуг. Опрос можно пройти по ссылке.

Проходите опросы сами и приглашайте к участию родных и близких. Ваше мнение — важно!

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Опрос Самара

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