Жителей Самарской области пригласили на онлайн-программу ко Дню защитника Отечества

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Жителей Самарской области приглашают на онлайн-программу, посвященную 23 февраля, которую подготовил московский Музей Победы. Интернет-пользователи узнают, как праздновали День защитника Отечества в годы Великой Отечественной войны, о подвигах героев, об оружии и технике Второй мировой. Виртуальных гостей ждут онлайн-выставка, экскурсии, мастер-классы, концерт и кинопоказ на сайте музея https://victorymuseum.ru/.

«Традиция отмечать 23 февраля зародилась еще век назад. Торжества проводили в воинских частях, на предприятиях, в вузах и школах. Позднее стали организовывать спортивные соревнования, награждать военных. День рождения Красной Армии стал особенно значимым в Великую Отечественную войну. В столь непростой для страны период было очень важно поддерживать воинов, укреплять их боевой дух», — отметил директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.

Узнать о том, как проходил День Красной армии и Военно-морского флота в годы Великой Отечественной войны, можно посетив онлайн-выставку. Музей Победы расскажет об истории празднования 23 февраля на фронте и в тылу. Пользователи увидят более 20 экспонатов из фондовых коллекций музея. Это документы, письма и телеграммы, газеты и т.д. Посетители узнают, какие праздничные мероприятия проходили в этот день - например, выставки, концерты, торжественные награждения. Пользователи также увидят подарки, которые посылали бойцам на фронт.

Любителям техники и оружия будут интересны циклы онлайн-экскурсий "Моторы войны" и "Интересно об оружии". Зрители побывают на экспозициях и в залах музея и увидят коллекцию машин времен Второй мировой войны, а также легендарные пистолеты, винтовки и пулеметы. Гид подробно расскажет об их истории создания и боевого применения, судьбах конструкторов. Всего для пользователей подготовят около 20 видеороликов. Онлайн-посетители узнают о первом советском внедорожнике ГАЗ-64, санитарно-эвакуационной машине ГАЗ-55, одном из самых массовых грузовых автомобилей в годы войны ГАЗ-ММВ, который курсировал по Дороге жизни в блокадный Ленинград и других уникальных экспонатах. Пользователей также ждут рассказы об известных образцах оружия и вооружения, которое помогало защищать страну на границе, оборонять Москву в 1941–1942 годах, отстоять блокадный Ленинград, одержать победу в Курской битве, освободить оккупированные территории. Специалист музея познакомит виртуальных гостей экспонатами из коллекции музея — личным оружием самообороны пистолетом системы «Наган», первым армейским самозарядным «ТТ», с котором командиры поднимали солдат в бой, самым массовым пистолете-пулемёте войны ППШ-41, 340-тонной «Царь-пушкой № 2» 305-мм морской железнодорожной артустановке ТМ-3-12 и др.

Кроме того, для юных гостей подготовлен цикл мастер-классов, во время которых их научат делать подарки для пап, а также сувениры из бумаги в виде формы красноармейцев - каски, пилотки, солдатской гимнастерки.

Завершит программу праздничный концерт и кинопоказ. В рамках фестиваля "Журавли Победы" зрители увидят выступление Первого духового юнармейского оркестра, в исполнении которого прозвучат известные советские песни, а в онлайн-кинотеатре пройдет показ фильма "Баллада о солдате" режиссера Григория Чухрая (1959).