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Жителей Самарской области пригласили на онлайн-программу ко Дню партизан и подпольщиков

29 июня 2021 13:56
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Жителей Самарской области пригласили на онлайн-программу ко Дню партизан и подпольщиков

Онлайн-программу ко Дню партизан и подпольщиков подготовил московский Музей Победы. На сайте музея (https://victorymuseum.ru/) 29 июня интернет-пользователи смогут познакомиться с виртуальной выставкой, онлайн-экскурсиями, аудиосказками, которые расскажут о подвигах народных мстителей в годы Великой Отечественной войны.

Онлайн-экскурсия «Подвиг Народа. Сопротивление» познакомит виртуальных посетителей с разделами новой масштабной экспозиции. Гости увидят воссозданный фрагмент небольшого шахтерского городка Краснодона в военные годы. «Практически сразу после начала войны в тылу врага вспыхнуло народное сопротивление. В лесах формировались партизанские отряды, а в городах их роль взяли на себя подпольные организации. Их цель - не дать врагу ни одного дня почувствовать себя хозяевами на советской земле», - подчеркивает экскурсовод Музея Победы Павел Федоров. Гид расскажет о том, как возникла одна из самых известных подпольных организаций – «Молодая гвардия». Гости побывают в «квартире подпольщика», увидят печатный станок, на котором делали листовки со сводками совинформбюро, узнают о том, как юные герои боролись с фашистами.

В онлайн-программу также вошли видеоролики о юных подпольщиках Вале Котике и Зине Портновой. Сюжеты вышли в рамках онлайн-ТВ Музея Победы. Зрители узнают о судьбах героев и увидят подлинные музейные экспонаты, редкие кадры архивной кинохроники, исторические документы и фотографии.

В рубрике «Галерея Победы» сотрудники экспозиционно-выставочного отдела расскажут о двух полотнах из фондов музея – это живописные произведения, посвященные народным мстителям. Интернет-пользователи увидят картины Николая Соломина «В стане партизанском» и Михаила Ещенко «Портрет партизанки Тамары Лисициан», а искусствовед расскажет о сюжете картин, истории их создания и творческом пути авторов.

Для самых маленьких интернет-посетителей Музей Победы подготовил онлайн-экскурсию «В гостях у партизан» и аудиосказку "Партизан Репка". Во время этих передач малыши познакомятся с бытом партизан, узнают об их подвигах и "побывают" в «настоящей» партизанской землянке.

Интернет-пользователи также увидят электронную выставку «Народные мстители». Виртуальная экспозиция посвящена борьбе советского народа с немецко-фашистскими захватчиками на временно оккупированных территориях. На выставке представлено около 50 оцифрованных фотографий, плакатов, листовок времен Великой Отечественной войны из фондов музея. Исторические документы расскажут о партизанском движении в Подмосковье, Карелии, Новгородчине, Крыму, Белоруссии, Прибалтике, Украине, Молдавии. Интернет-гости узнают о партизанах-героях и о наградах, которые были специально учреждены для народных мстителей.

Теги: Великая Отечественная война Музей Победы партизаны

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