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Жителей Самарской области пригласили на онлайн-программу ко Дню памяти и скорби

22 июня 2021 13:15
80
Жителей Самарской области пригласили на онлайн-программу ко Дню памяти и скорби

Онлайн-программу ко Дню памяти и скорби разместил на своем сайте московский Музей Победы (https://victorymuseum.ru/).

«80-летие начала Великой Отечественной войны скорбная дата, которая заставляет всех нас еще раз пристально всмотреться в эти трагические для всей страны дни и месяцы. Мы должны не просто помнить об этих потерях и военных преступлениях, о героизме и массовом трудовом подвиге людей военного поколения, мы обязательно должны передать ее нашим детям и внукам. Это нужно не только нам, чтобы гордиться предками. Эта память нужна всему миру – чтобы такого больше никогда и нигде не повторилось», - отметил директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.

22 июня виртуальные посетители увидят онлайн-выставку «Враг будет разбит. Победа будет за нами!..». Электронная экспозиция расскажет о первых месяцах войны, самом тяжелом и трагичном ее периоде. В основу выставки легли более 150 подлинных документов, фотографий, плакатов из фондов Музея Победы и различных государственных архивов. Интернет-пользователи ознакомятся с материалами о героях-пограничниках, мобилизации, партизанском движении, народном ополчении, эвакуации, военной медицине и многих других сферах. Экспозиция посвящена мужеству и стойкости советских солдат и офицеров, в первые часы войны вставших на защиту Родины.

Зрители также увидят две онлайн-экскурсии о первых днях войны. Они «побывают» на новой экспозиции «Подвиг Народа». Здесь почти в натуральную величину построены Холмские ворота Брестской крепости. Оборона Цитадели стала одной из самых героических страниц в истории Великой Отечественной. Пользователи увидят театрализованный рассказ о защитниках крепости. Они узнают не только о легендарной обороне, но и о судьбах конкретных героев - красноармейцев и их близких, врачах и медсестрах. Перед ними развернутся события 22 июня 1941 года - первый налет, спасение раненых, бои с фашистами. Наряду с современными мультимедийными технологиями в экспозиции показаны уникальные подлинные экспонаты: обгоревшие кирпичи и расплавленные стёкла из крепости, личные вещи участников обороны и т.д. Кроме того, онлайн-гости "окажутся" в сожженной смоленской деревне. Гид приведет ужасающую статистку количества сожженных и разрушенных деревень, расскажет о режиме, который установили оккупационные власти. "Если ты вышел из дома после 6 вечера - расстрел, если покинул место постоянного проживания - расстрел, даже если взять воду из колодца, из которого пьют немцы, - расстрел. Практически каждый приказ коменданта заканчивается словами: "За невыполнение - смертная казнь", - подчеркивает экскурсовод Музея Победы Павел Федоров. Удивительное сочетание панорам и декораций, воссозданных с поразительной исторической точностью, современных мультимедийных решений и подлинных раритетов позволит окунуться в атмосферу военного времени, почувствовать масштаб пережитых нашим народом испытаний и трагедию войны. Для интернет-пользователей будет доступен новый выпуск программы «День в истории. Перемышль. 22 июня 1941».

В рамках музейного ТВ будет подготовлен сюжет о городе, который одним из первых встретил врага. Ведущий расскажет о героизме пограничников, боях за город и одном из первых контрударов. В ролике использованы исторические документы, фотографии, кадры архивной кинохроники, декорации и экспонаты Музея Победы.

Также в онлайн-кинотеатре «Поклонка» зрители смогут посмотреть легендарный художественный фильм «Баллада о солдате». Ленту снял режиссер-фронтовик Григорий Чухрай. Фильм получил более ста премий и наград.

Теги: 22 июня Великая Отечественная война День памяти и скорби Музей Победы

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