Жителей Самарской области приглашают проверить свои знания правового законодательства

С 3 по 12 декабря 2025 года Ассоциация юристов России как одно из крупнейших экспертных сообществ страны проведет ежегодный Всероссийский правовой (юридический) диктант на официальном портале юрдиктант.рф .

Юрдиктант – это масштабный ежегодный просветительский проект в форме добровольного тестирования, которое помогает проверить и повысить уровень знаний правового законодательства. Онлайн формат диктанта и несколько дней проведения позволяют большему количеству желающих принять в нем участие. В 2024 году диктант написали более 1 130 000 человек из 160 стран.

Диктант будет разделен на три блока: «базовый» (для широкой аудитории), «профессиональный» (для юристов) и «бизнес» (для предпринимателей и сотрудников коммерческих организаций), в каждом из которых участникам предлагается ответить на 33 вопроса в течение 60 минут. Вопросы диктанта доступны на шести языках: русском, английском, китайском, арабском, испанском и португальском.

14 декабря, по завершении диктанта, на сайте проекта юрдиктант.рф будут размещены информационные материалы с правильными ответами и пояснениями, где каждый желающий сможет провести работу над ошибками и улучшить свои правовые знания.