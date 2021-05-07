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Жителей Самарской области приглашают на онлайн-программу в честь Дня Победы

7 мая 2021 11:47
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Жителей Самарской области приглашают на онлайн-программу в честь Дня Победы

Специальную онлайн-программу к 9 мая подготовил Музей Победы. Ее можно будет увидеть в День Победы на сайте культурной площадки https://victorymuseum.ru/playbill/events/9-maya-v-muzee-pobedy/. Музей приглашает всех, кто хочет прикоснуться к героическому прошлому Отечества, увидеть подлинные реликвии огненных лет и отдать дань памяти тем, кто ценой своей жизни даровал нам мирное небо над головой, присоединиться к виртуальным мероприятиям.

Откроют тематическую программу онлайн-экскурсии. Три программы расскажут о штурме Берлина. Интернет-пользователи "побывают" в трехмерной панораме "Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев". Виртуальные гости словно погрузятся в события 30 апреля 1945 года - побывают в немецкой квартире и на площади перед Рейхстагом. Формат виртуальной экскурсии позволит рассмотреть мельчайшие детали панорамы, которые обычно ускользают от взоров посетителей. Выйдя из квартиры на площадь, интернет-пользователи окажутся в эпицентре событий - они увидят, как во время штурма Рейхстага группа разведчиков стремится водрузить Знамя Победы.

Также зрителям предлагают посмотреть две экскурсии по диораме "Штурм Берлина". Гид расскажет о последних днях Великой Отечественной войны, о боях в немецкой столице, а также о том, как создатель диорамы Вениамин Симбирский отобразил эти события. Гости узнают, в какой точке сходятся все сюжетные линии и какая сцена на полотне - главная.

Продолжит знакомство с Берлинской операцией цикл тематических передач "День в истории", а также лекция, во время которой слушатели узнают много новых и интересных фактов об одном из самых долгожданных моментов войны - водружении Красного Знамени над Рейхстагом.

Кроме того, зрителей пригласят на мастер-классы, во время которых они научатся делать открытку-поздравление к 9 мая, подарок в виде фронтового треугольника, а также нарисуют победный салют и узнают историю возникновения традиции этих красочных праздничных зрелищ.

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Теги: День Победы Мероприятия Музей Победы

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