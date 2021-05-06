В Самаре День радио посвятят победному маю 1945 года

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7 мая, в преддверии Дня Победы, в Самаре, в сквере на пересечении улиц Красноармейской и Чапаевской (ул.Красноармейская, д.17, Дом связи), где находятся арт-объекты «Рупор» и «Скамейка связистов», пройдут мероприятия, посвящённые Дню радио.

Место для проведения торжеств выбрано не случайно: в доме 17 по улице Красноармейской в военные годы находился Куйбышевский радиокомитет. Именно сюда передавались сводки с фронта, отсюда зачитывались сообщения о ходе боевых действий и победах Советской Армии.

С 10:00 до 14:00 действующий арт-объект «Рупор» будет транслировать песни военных лет.

С 16:00 до 20:00 профессиональные артисты Самарского драматического театра и «СамАрта» представят театральную постановку, воссоздающую атмосферу майского дня 1945 года, за день до объявления Победы в Великой Отечественной войне. Рупор будет транслировать победные сводки Советского информбюро: советские войска добивают фашистского зверя в его логове. Всем уже ясно, что наша страна выстояла против коричневой чумы. Люди, отдавшие все силы для Победы, находятся в ожидании мирной, радостной жизни.

В сквере у Дома связи будет работать фотозона.

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