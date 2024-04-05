Я нашел ошибку
Главные новости:
Жителей Самарской области спросят о состоянии дорог
Жителей Самарской области спросят о состоянии дорог
в Ставропольском районе на реке Волга болотоход провалился в промоину
В Ставропольском районе на реке Волга болотоход провалился в промоину
Аномальный паводок отмечен в Самарском регионе
Аномальный паводок отмечен в Самарском регионе
В Борском районе водитель погиб в ДТП с большегрузами
В Борском районе водитель погиб в ДТП с большегрузами
Из-за атаки дронов на Ростовскую область без света остались более тысячи человек
Из-за атаки дронов на Ростовскую область без света остались более тысячи человек
Самарская область летом этого года примет детей Донбасса на летний отдых
Самарская область летом этого года примет детей Донбасса на летний отдых
С 5 по 7 апреля по всей области проведут широкомасштабные целенаправленные рейды ГИБДД
С 5 по 7 апреля по всей области проведут широкомасштабные целенаправленные рейды ГИБДД
Самарцы примут участие в шестом Экомарафоне
Самарцы примут участие в шестом Экомарафоне
Наверх
Самара  +12 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.31
-0.08
EUR 100.07
0.64
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В лесных питомниках региона проводятся работы по чернению снега
В Самаре пройдет лекция «Человек ниоткуда», или Как в СССР искали снежного человека»
Самодеятельные театры губернии покажут премьерные спектакли на областном фестивале «ТеатроБУМ»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Жителей Самарской области приглашают к участию в новом сезоне всероссийского проекта «ТопБЛОГ»

5 апреля 2024 11:22
92
Жителей Самарской области приглашают к участию в новом сезоне всероссийского проекта «ТопБЛОГ»

Стартовала регистрация на участие в четвертом сезоне всероссийского проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» для авторов полезного контента. Участники смогут пройти образовательные программы, получат уникальный шанс заключить рекламный контракт с топовыми партнерами или выиграть продюсирование своего блога и личного бренда, возможность отправиться в блог-тур по уникальным местам в России, а также заявить о себе на всю страну. Жители Самарской области от 14 лет могут подать заявки на сайте проекта.

Всероссийский образовательный проект «ТопБЛОГ» помогает построить карьеру в медиаиндустрии и научиться эффективно работать с аудиторией в социальных сетях. Это первый бесплатный образовательный проект для блогеров в России. «ТопБЛОГ» уже объединил более 150 тысяч человек разных возрастов из всех регионов России и иностранных государств.

«ТопБЛОГ» – не просто площадка для обмена опытом и знаниями между авторами контента из разных стран, мы уверены, что в долгосрочной перспективе он может стать основой для развития сферы цифрового контента и повысит стандарты создания контента и информации в социальных сетях. Более 150 тысяч талантливых участников присоединились к проекту за три первых сезона. В марте этого года на Всемирном фестивале молодежи для блогеров была открыта предрегистрация на новый сезон и уже порядка 8 тысяч человек более, чем из 40 стран мира решили попробовать свои силы. Приглашаю всех желающих старше 14 лет стать частью нашего масштабного блогерского сообщества», – отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор Президентской академии Алексей Комиссаров.

Жители Самарской области активно участвуют во всероссийском проекте «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» с 2020 года. Участниками первых трех сезонов стали 2445 жителей региона, 68 человек объявлены финалистами и один – победителем конкурса для авторов полезного контента.

«Для меня проект «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» – это люди, которые заряжают тебя энергией, которые становятся друзьями. Здесь набираешься опыта, новых знаний и мотивации, растешь вместе с проектом, получаешь базу знаний, с которой ты реально достигаешь результатов. Например, набираешь сотни тысяч подписчиков в социальных сетях, участвуешь в новых проектах и интересных мероприятиях. Это сильное комьюнити, которое с каждым годом становится крепче, круче и масштабнее. И это очень радует. И душа самого проекта не меняется, и ты за это его и любишь», – отмечает финалист третьего сезона проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» из Самарской области Фарид Айнутдинов.

В новом четвертом сезоне участников всероссийского проекта «ТопБЛОГ» ждет два уникальных трека: «Медиалаборатория» и «Спецноминации 2.0».

«Медиалаборатория» – трек, который поможет освоить ключевые знания и навыки, необходимые для тех, кто стремится к профессиональному развитию и достижению новых вершин в медиаиндустрии. Вместе с экспертами проекта блогеры пройдут образовательный блок, выполнят практические задания и разборы своих блогов, посетят полезные вебинары. Участники овладеют полным комплексом компетенций, необходимых для создания и продвижения контента в соцсетях.

Трек «Спецноминации 2.0» нацелен на поддержку талантливых блогеров, специализирующихся на разных тематиках. Каждую из 10 спецноминаций представляет крупная организация-партнер, которая будет продвигать лучших участников своего направления.

Новости о проекте «ТопБЛОГ» можно найти на официальном сайте https://topblog.rsv.ru, а также в социальных сетях проекта ВКонтакте (https://vk.com/topblog_rsv) и телеграм-канале (https://t.me/topblog_rsv).

Всероссийский образовательный проект «ТопБЛОГ» реализуется с 2020 года в рамках программы «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Жителей Самарской области спросят о состоянии дорог
5 апреля 2024  12:59
Жителей Самарской области спросят о состоянии дорог
27
Аномальный паводок отмечен в Самарском регионе
5 апреля 2024  12:50
Аномальный паводок отмечен в Самарском регионе
44
Дмитрий Азаров обсудил с командованием армии помощь подразделениям, где служат самарцы.
4 апреля 2024  18:45
Губернатор Дмитрий Азаров передал дополнительную технику в зону СВО
364
 Дмитрий Азаров в ходе командировки проинспектировал восстановительные работы на объектах социальной инфраструктуры в городе-побратиме Снежное ДНР.
4 апреля 2024  16:12
Дмитрий Азаров обсудил с главой города-побратима Снежное планы по восстановлению соцобъектов
359
На территории Самарской области подтоплено 7 низководных автомобильных мостов
4 апреля 2024  12:46
На территории Самарской области подтоплено 7 низководных автомобильных мостов
260
Весь список