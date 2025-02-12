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Жителей региона приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе «Россия – страна традиционных ценностей»
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Жителей региона приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе «Россия – страна традиционных ценностей»

12 февраля 2025 14:57
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К участию приглашаются все желающие в возрасте от 7 лет.

АНО «Инновационный центр развития и воспитания детей и молодёжи» при поддержке Движения Первых, Росдетцентра, Роспатриотцентра, Московского педагогического государственного университета, Национальной родительской ассоциации и других партнеров проводит Всероссийский конкурс «Россия – страна традиционных ценностей». (7+)

Участие в конкурсе призвано мотивировать молодых людей к изучению традиционных ценностей, как нравственных ориентиров, формирующих мировоззрение граждан России и передаваемых из поколения в поколение.

В рамках конкурса участникам предлагается с использованием текста Указа Президента Российской Федерации от 9.11.2022 г. №809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», толковых словарей и дополнительной литературы изучить традиционные российские ценности, сформировать собственное понимание их важности для обеспечения национальной безопасности и поступательного развития Российской Федерации, подготовить уникальную авторскую работу, разъясняющую смысловое содержание традиционных российских ценностей, а также самому совершить поступок, проявляющий традиционные российские ценности в жизни.

Результаты своего исследования участники конкурса представляют в виде конкурсной работы в одной из трех номинаций: «Рассказ о традиционной российской ценности» (страница- презентация), «Традиционные российские ценности в кадрах» (видеоролик),

«Традиционные российские ценности в рисунке». К участию приглашаются все желающие в возрасте от 7 лет.

АНО «Инновационный центр развития и воспитания детей и молодёжи» на протяжении восьми лет проводит всероссийские и международные конкурсы патриотической направленности: Всероссийские конкурсы «Гимн России понятными словами» и «Адмирал Фёдор Ушаков моими глазами», Международный конкурс «Расскажи миру о своей Родине». За время проведения конкурсов поступило более 38 000 работ от авторов из всех 89 регионов России и 70 зарубежных стран. Суммарный охват напрямую вовлеченных в проекты граждан России превышает 120 000 человек, включая детей, родителей и педагогов. Среди членов Почетного жюри Конкурсов вице-спикер Госдумы А.Ю.Кузнецова, директор ДИП МИД М.В.Захарова, постоянный член Священного синода митрополит Викентий, директор Роспатриотцентра Е.А.Беликова, директор Росдетцентра А.С.Кудряшов, ректор Московского педагогического государственного университета А.В.Лубков, российский путешественник Ф.Ф.Конюхов, заместитель руководителя Россотрудничества Д.В. Поликанов, исполнительный директор Национальной родительской ассоциации Л.А.Санатовская и многие другие. Церемонии награждения проведены в Государственной

Думе РФ, в Храме Христа Спасителя, на федеральной площадке «Знание.Лекторий», в Музее Победы, в Доме Правительства Московской области, в Общественной Палате РФ.

За время реализации проектов в средствах массовой информации представлено более 2500 публикаций с охватом более 100 млн зрителей. Лучшие конкурсные работы регулярно демонстрируются на крупных государственных площадках, на федеральном канале ОТР, на телеканале «Просвещение», на Первом Российском Национальном канале, а также используются Министерством иностранных  дел  РФ,  Федеральным  агентством

«Россотрудничество», фондом «Русский мир» для продвижения культуры и традиций народов России за рубежом. По результатам Конкурса все участники получают электронные сертификаты и благодарности, наставники — электронные благодарственные письма, а победители - дипломы и памятные призы. Все победители приглашаются на торжественную церемонию награждения в Москву с участием государственных и общественных деятелей.

Приём работ на Конкурс осуществляется до 20 октября 2025 года на сайте www.youthy.ru.

Официальные группы Конкурса в социальных сетях:  ВКонтакте,  Одноклассники, Rutube.

Положение Конкурса представлено по ссылке: (https://disk.yandex.ru/i/LO2XSzmv6p33GA)

 

Фото:  департамент информационной политики Самарской области

 

Теги: Самара

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