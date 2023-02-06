Жителей региона приглашают принять участие в V Международном конкурсе «Расскажи миру о своей Родине»

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Жителей Самарской области приглашают принять участие в V Международном конкурсе «Расскажи миру о своей Родине».



Прием заявок осуществляется до 20 марта 2023 г.



За четыре года проведения конкурса его участниками стали жители 87 регионов Российской Федерации и 43 стран. Суть конкурса состоит в создании видеороликов или текстовых страниц-презентаций о своей стране, малой родине или любимых местах на двух языках – русском и иностранном. Конкурсные работы размещаются в сети Интернет, а лучшие демонстрируются на крупных государственных площадках России. Принять участие в конкурсе может любой желающий, возрастные ограничения отсутствуют.



Организаторами конкурса являются АНО «Инновационный центр развития и воспитания детей и молодежи» и Комитет Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей. Цель конкурса – патриотическое воспитание детей и молодёжи, повышение уровня знания истории России, ее культуры и языка, формирование гражданственности и национальной идентичности, укрепления традиционных российских ценностей, снижения международной напряженности.



Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку и загрузить работу по ссылке: https://clck.ru/sDPqm. Подробная информация о конкурсе и методические рекомендации размещены на сайте проекта.

Фото: департамент информационной политики СО