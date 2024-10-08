Жителей региона приглашают принять участие в «Монетной неделе»

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С 7 по 20 октября в России проводится «Монетная неделя». В этот период в банках-участниках акции можно обменять накопившуюся мелочь на банкноты или положить на счет без комиссии.

Сдать можно любое количество монет всех имеющихся в обращении номиналов. Для скорости и удобства обмена монеты лучше рассортировать по достоинству.

Проведение акции поможет вернуть монеты из копилок граждан в оборот и сократить затраты на чеканку. В монетах нуждаются, например, торгово-сервисные предприятия. Им важно вовремя восполнять недостающие номиналы, даже самые мелкие. Эти деньги снова начнут работать в экономике.

«Монетная неделя» проводится в этом году второй раз. Весной жители Самарской области принесли в банки-участники более 853 тыс. монет на общую сумму 3,6 млн рублей. Были и необычные случаи. Так, один из посетителей банка в Самаре принес 300 монет номиналом 1 копейка. Клиент рассказал, что он разобрал купленный сувенир из монет.

Перечень офисов банков, которые участвуют в «Монетной неделе» на территории Самарской области, а также условия обмена, можно узнать на сайте акции монетнаянеделя.рф.

Фото: департамент информационной политики Самарской области