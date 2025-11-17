Я нашел ошибку
Главные новости:
Один из самых интенсивных и содержательных этапов обучения. Занятия организованы АНОО ДПО «Таволга».
«Школа героев»: в Самарской области прошел один из ключевых модулей программы - «Управленческий минимум»
Самарская область полностью выполнила план лесовосстановления по итогам лесокультурного сезона.
Самарские лесники высадили более 850 га леса в этом году
НМУ – это штиль и отсутствие осадков. Условия погоды, неблагоприятные для рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
С 19 часов 17 ноября до 7 утра следующего дня в Самаре ожидаются НМУ
В номинации "Лучший государственный инспектор по маломерным судам.
Старший госинспектор ГИМС СО Андрей Толмачев стал победителем Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества»
Университеты реализуют программу студенческого обмена в рамках федеральной программы «Студтуризм».
ПВГУС и Белорусско-Российский университет расширяют сотрудничество в рамках Союзного государства
Антибиотики — это серьезные лекарства, которые оказывают нагрузку на организм.
Специалист минздрава СО рассказал, чем опасен бесконтрольный прием антибиотиков
Клип снимался в местах, где бьется пульс молодежной жизни Приволжья.
«Вместе весело шагать»: новый музыкальный подарок проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ к Международному дню студента
Итоги акции будут подведены в декабре текущего года.
Жителей региона приглашают к участию в голосовании за лауреатов областной акции «Народное признание»
Самару празднично оформят к Новому году 
Киношкола Музея Рязанова проведет занятие 22 ноября
В СОУНБ открылась книжная выставка ко Дню качества
Жителей региона приглашают к участию в голосовании за лауреатов областной акции «Народное признание»

17 ноября 2025 17:12
Итоги акции будут подведены в декабре текущего года.

С 15 по 30 ноября 2025 года жителей Самарской области приглашают принять участие в голосовании в рамках одного из самых масштабных общественных проектов региона – «Народное признание». Жителям региона предстоит решить, кто из номинантов достоин награды за достижения в отрасли образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры и спорта, общественноволонтерской деятельности и защиты Родины. «Народное признание» - общественная премия, ее цель - выявить и поощрить людей за профессиональную работу, общественную деятельность. 18+

Акция проводится Правительством Самарской области с 2008 года. В этом году на муниципальный этап выдвинули 675 кандидатов в пяти номинациях: «Признание и Уважение», «Память и Слава», «Наследники Победы», «Мы Вместе», «Герои нашего времени». Лидерами по количеству заявок на муниципальном этапе стали Самара (110) и Тольятти (60). Среди районов наибольшее количество кандидатов было заявлено от Волжского и Хворостянского районов (59 и 49 заявок соответственно).

На победу претендуют ветераны, участники спецоперации, врачи, учителя, работники культуры, аграрии, волонтеры.

До 30 ноября каждый житель Самарской области может проголосовать за номинанта на сайте Правительства Самарской области или прийти в пункты голосования в своем муниципальном образовании и заполнить анкету. Информация о номинантах акции и пунктов голосования представлена на сайте Правительства Самарской области и опубликована в газете «Волжская коммуна» от 14 ноября 2025 года.

Итоги акции будут подведены в декабре текущего года.
 

