Жителей региона приглашают к участию в голосовании за лауреатов областной акции «Народное признание»

С 15 по 30 ноября 2025 года жителей Самарской области приглашают принять участие в голосовании в рамках одного из самых масштабных общественных проектов региона – «Народное признание». Жителям региона предстоит решить, кто из номинантов достоин награды за достижения в отрасли образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры и спорта, общественноволонтерской деятельности и защиты Родины. «Народное признание» - общественная премия, ее цель - выявить и поощрить людей за профессиональную работу, общественную деятельность. 18+

Акция проводится Правительством Самарской области с 2008 года. В этом году на муниципальный этап выдвинули 675 кандидатов в пяти номинациях: «Признание и Уважение», «Память и Слава», «Наследники Победы», «Мы Вместе», «Герои нашего времени». Лидерами по количеству заявок на муниципальном этапе стали Самара (110) и Тольятти (60). Среди районов наибольшее количество кандидатов было заявлено от Волжского и Хворостянского районов (59 и 49 заявок соответственно).

На победу претендуют ветераны, участники спецоперации, врачи, учителя, работники культуры, аграрии, волонтеры.

До 30 ноября каждый житель Самарской области может проголосовать за номинанта на сайте Правительства Самарской области или прийти в пункты голосования в своем муниципальном образовании и заполнить анкету. Информация о номинантах акции и пунктов голосования представлена на сайте Правительства Самарской области и опубликована в газете «Волжская коммуна» от 14 ноября 2025 года.

Итоги акции будут подведены в декабре текущего года.

