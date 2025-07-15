Жителей и гостей Самарской области приглашают на пятый тольяттинский ретрофестиваль «Жигули»

19 июля 2025 года в Тольятти в Парковом комплексе истории техники им. К.Г. Сахарова состоится пятый юбилейный ретрофестиваль «Жигули» — масштабный праздник ностальгии, музыки и ретромашин! В этот день вход на фестиваль будет бесплатным для всех гостей.
Фестиваль проходит при поддержке Министерства туризма Самарской области и администрации г.о. Тольятти в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».
Автомобили старше 30 лет проедут по городу, финишируют на площадке фестиваля и станут частью грандиозной выставки. Более 50 экипажей со всей страны!
– тематические фотозоны и уличные инсталляции,
– яркий ретропикник с тольяттинскими рестораторами,
– мастер-классы, лекции и атмосферные игры детства: классики, резиночка, вышибалы,
– игровая зона для детей (аниматоры, аквагрим, конкурсы),
– «дворовая» дискотека от диджеев,
– гитарный уголок в духе «Грушинки»,
– выставка товаров от самозанятых,
– бесплатный просмотр экспонатов Музея.
Любители ретромашин могут присоединиться к ретроралли «Жигули» – подробности по ссылке: vk.com/wall-225855147_269.