Житель Жигулевска переоделся в полицейского ради видео

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Судебные приставы г. Жигулевска передали на уничтожение форму сотрудника полиции, которую молодой человек незаконно надел, чтобы снять видео.

Молодой человек, находясь на улицах г. Жигулевска, решил снять развлекательный видеоролик. Данное событие не привлекло бы внимания правоохранительных органов, если бы не тот факт, что находился он в форменной одежде сотрудника ДПС. При этом сам мужчина сотрудником не являлся и форму надел незаконно. В результате в отношении него составили административный протокол по ст. 17.12 КоАП РФ «Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов».

За незаконное ношение формы суд назначил создателю и главному действующему лицу видеоролика наказание в виде административного штрафа. Форменную одежду постановил передать на уничтожение.

В отделении судебных приставов г. Жигулевска в отношении молодого человека возбудили исполнительное производство. Судебные приставы выехали на место совершения исполнительных действий. Форменная одежда сотрудника ДПС была конфискована и передана на уничтожение.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.