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Житель Тольятти выразил благодарность сотрудникам регистрационно-экзаменационного отдела

30 января 2023 13:46
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Житель Тольятти выразил благодарность сотрудникам регистрационно-экзаменационного отдела

В адрес руководства ГУ МВД России по Самарской области поступило письмо со словами признательности в отношении сотрудников регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД Управления МВД России по г. Тольятти.

Автор обращения выразил благодарность за качественное и оперативное предоставление государственных услуг по линии Госавтоинспекции при регистрации автотранспортного средства.

Мужчина рассказал подробности сложившейся ситуации: в начале декабря прошлого года он обратился в РЭО ГИБДД У МВД России по г. Тольятти с заявлением о постановке на учет своего автомобиля. По словам посетителя,  ему подробно и терпеливо объяснили  алгоритм  регистрации на портале госуслуг, позволяющем получать услугу в электронном виде.

«Выражаю искреннюю благодарность за прекрасную работу сотрудникам  регистрационно-экзаменационного отделения ГИБДД  У МВД России  по г. Тольятти лейтенанту полиции Егорову Кириллу и старшему лейтенанту полиции Ильмиру Хуббиеву. Полицейские не только проявили свои высокие профессиональные качества, быстро и четко предоставив госуслугу, но и показали, что в этом подразделении сотрудников ориентируют на человечность и неравнодушие к проблемам людей. Спасибо за искреннее сочувствие и четкую организованную работу»,– отметил житель города Тольятти.

Руководство самарской полиции высоко ценит объективное мнение жителей губернии о работе сотрудников органов внутренних дел и выражает искреннюю признательность за слова благодарности в адрес подчиненных и высокую оценку их деятельности.

Сотрудники органов внутренних дел напоминают, что на сайте ГУ МВД России по Самарской области в разделе «Для граждан» функционирует рубрика  «Государственные услуги  по линии обеспечения безопасности дорожного движения», в которой можно узнать о процедуре регистрации транспортного средства, выдаче и замене водительского удостоверения, выдаче  свидетельства о доступе  транспортных средств к перевозке опасных грузов и  найти много другой полезной информации. Кроме того, перейдя по ссылке в специальный раздел официального сайта областного главка, вы можете узнать о преимуществах Госуслуг, просмотреть видео инструкцию по использованию портала. 

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