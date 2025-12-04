Житель Шенталинского района ищет сына, которого он видел крайний раз в 5-летнем возрасте

Оперуполномоченными уголовного розыска проводятся мероприятия по заявлению жителя Шенталинского района об утрате родственных связей с Трифоновым Юрием 2001 года рождения.

Сельский житель в июле 2020 года обратился в полицию с просьбой разыскать его сына, которого он видел крайний раз в 5-летнем возрасте и дальше, до подачи заявления ОМВД России по Шенталинскому району, судьбой уроженца Челно-Вершинского района не интересовался.

Полицейские направили запросы в различные организации и получили ответы, установили и опросили несколько десятков жителей Самарской области, имеющих информацию о местах пребывания разыскиваемого до 2021 года. По словам очевидцев, молодой человек длительное время работал в одном из торговых центров на ул. Аэродромной в Самаре, после чего уехал из области.

В настоящее время имеются достаточные основания полагать, что молодой человек бывает в городах Омск и Адлер.

Всех, кто видел разыскиваемого или располагает информацией о его местонахождении, просьба обратиться в ближайший отдел полиции или по телефону дежурной части О МВД России по Шенталинскому району 8(84652) 221-351 либо 112. Конфиденциальность гарантируется.