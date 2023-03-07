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Женщины в России чаще мужчин копят на будущее, в том числе на пенсию

7 марта 2023 12:28
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женщины в России чаще мужчин копят на будущее, в том числе на пенсию

31% женщин и 30% мужчин в России делают долгосрочные накопления, в том числе на пенсию. Таковы результаты опроса, проведённого Работой.ру и СберНПФ. При этом 38% опрошенных сказали, что в ближайшее время собираются начать откладывать на будущее.

Женщины в вопросах формирования накоплений оказались более аккуратными и осторожными: они вносят средства регулярно, небольшими порциями и предпочитают консервативные инструменты. Мужчины больше склонны к риску и чаще готовы отправлять в сбережения крупные суммы. Так, представительницы прекрасной половины чаще делают ежемесячные взносы (53% против 49%), мужчины — ежеквартальные (11% против 7% среди женщин).

70% россиян сказали, что самая популярная сумма, которую они обычно единовременно отправляют в накопления, — до 10 000 рублей. В том числе 10% опрошенных откладывают до 1000 рублей, 25% — от 1000 до 3000 рублей, 16% — от 3000 до 5000 рублей, 19% — от 5000 до 10 000 рублей.

Суммы до 10 000 рублей чаще откладывают женщины (74%), чем мужчины (65%). Представители сильного пола обычно делают более крупные взносы. Например, единовременно отправить в сбережения 30 000 рублей и более готовы 16% мужчин и только 10% женщин.

Как показало исследование, 28% участников исследования копят без какой-либо системы, от случая к случаю. А 9% — только когда получают крупные суммы. Причём склонность к спонтанности накоплений от пола не зависит, количество таких людей примерно одинаково среди обоих полов.

Треть участников опроса готовы откладывать деньги более 15 лет. 13% респондентов рассматривают сроки от 11 до 15 лет, 24% — от 6 до 10 лет. Ответы были примерно одинаковыми как среди мужчин, так и среди женщин.

Тимур Гилязов, руководитель направления СберНПФ:

«Наш опрос показал, что женщины откладывают на долгосрочные цели чаще мужчин. Это касается в том числе накоплений на пенсию. Среди клиентов СберНПФ, оформивших за последний год индивидуальные пенсионные планы (ИПП), 60% составляют именно женщины. Дамы накопили за этот период почти вдвое больше мужчин. Выбор в пользу ИПП во многом связан с надёжностью этого инструмента. Кроме того, опрос показал, что женщины реже мужчин готовы рисковать при инвестировании. О своей неготовности вкладываться в рисковые инструменты для формирования накоплений сообщили 68% опрошенных женщин и 58% мужчин. А среди тех, кто использует рисковые инструменты, доля мужчин вдвое выше, чем женщин».

В опросе, проведённом в конце февраля — начале марта 2023 года, приняли участие свыше 5000 жителей старше 18 лет из всех регионов России.

Теги: Опрос

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