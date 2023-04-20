Женщину задержали за попытку дать взятку сотруднику одного из следственных изоляторов области

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела собственной безопасности и оперативного отдела УФСИН России по Самарской области совместно с полицейскими задержана гражданка В. за попытку дачи взятки в размере 17 000 рублей сотруднику одного из следственных изоляторов области.
Передать деньги она хотела за доставку сотового телефона и гарнитуры для следственно-арестованного.
Сейчас материалы по данному факту подготавливаются для передачи следователям.
Сотрудники уголовно-исполнительной системы регулярно проводят разъяснительную работу по недопущению правонарушений коррупционной направленности, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.
Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области