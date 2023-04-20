Женщину задержали за попытку дать взятку сотруднику одного из следственных изоляторов области

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В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела собственной безопасности и оперативного отдела УФСИН России по Самарской области совместно с полицейскими задержана гражданка В. за попытку дачи взятки в размере 17 000 рублей сотруднику одного из следственных изоляторов области.



Передать деньги она хотела за доставку сотового телефона и гарнитуры для следственно-арестованного.



Сейчас материалы по данному факту подготавливаются для передачи следователям.



Сотрудники уголовно-исполнительной системы регулярно проводят разъяснительную работу по недопущению правонарушений коррупционной направленности, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области