Жалобы в соцсетях помогли ускорить процесс ремонта дороги в Жигулевске

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Жители Жигулевска сообщили главе региона в соцсетях о затянувшемся благоустройстве территории около школы №13 на ул. Пролетарской. Родители написали, что дорога представляет собой сплошные лужи и грязь, а работников, которые должны делать ремонт, почему-то не видно:

«Когда будет сделана дорога возле школы в городе Жигулевск? С сентября месяца раскопали везде бордюры, работы ведутся не каждый день. Дети идут в школу, иногда уступая дорогу проезжающим машинам, падают в грязь, так как тротуаров нет. Раскопали сразу три дороги около школы!!»

ЦУР Самарской области через систему «Инцидент Менеджмент» направил эти сообщения в администрацию Жигулевска. Глава администрации города взял на личный контроль выполнение работ по восстановлению дорожного полотна и благоустройству тротуаров. Подрядную организацию оштрафовали за срыв сроков ремонта.

После жалоб в соцсетях дело пошло! 10 ноября все работы по ремонту подъездных путей и тротуаров на улице Пролетарской в Жигулевске были завершены.

Чтобы о вашей проблеме органы власти узнали быстрее, специалисты ЦУР Самарской области советуют писать сообщения в официальных аккаунтах министерств и муниципалитетов в соцсетях, также на площадки регионального ЦУР: https://vk.com/tsur63, https://ok.ru/tsursamars.

Фото: ЦУР СО