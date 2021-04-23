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Злоумышленники, которые хотят дискредитировать память героев, не смогут это сделать.
Заявки, поданные на онлайн-шествие «Бессмертный полк», пройдут предварительную модерацию
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Заявки, поданные на онлайн-шествие «Бессмертный полк», пройдут предварительную модерацию

23 апреля 2021 19:10
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Злоумышленники, которые хотят дискредитировать память героев, не смогут это сделать.

9 мая по всей стране пройдет шествие «Бессмертного полка онлайн». Прием заявок стартовал на сайте 2021.polkrf.ru, ресурсе «Банк Памяти», а также в мини-приложениях в социальных сетях Одноклассники и ВКонтакте.

Поданные на онлайн-шествие заявки будут проходить предварительную модерацию, причем на страже безопасности ресурса в этот раз стоят не только люди, но и программы: «Злоумышленники, которые хотят дискредитировать память героев, не смогут это сделать: специально созданная нейросеть будет автоматически распознавать лица и не позволит пропустить «вброс». После проверки нейросетью последует второй этап проверки – вручную», – рассказал представитель партнера проекта, директор департамента маркетинга и коммуникаций ПАО Сбербанк Владислав Крейнин.

Сопредседатель Центрального штаба Бессмертного полка России Сергей Макаров напомнил, что в этом году законодательно. Это штрафы до 3–5 млн рублей, максимальное наказание – лишение свободы на срок до пяти лет. «Я обращаю внимание тех, кто ради шутки или из каких-то других соображений хочет осквернить ряды Бессмертного полка. Пусть основательно подумают, готовы ли они понести наказание, предусмотренное законом», – отметил Сергей Макаров.

«В этом году каждый регион сможет образно выражаясь «пройти» в своей колонне, т.е. в процессе подачи анкет будет формироваться отдельная колонна Самарской области. Поэтому я приглашаю своих земляков принять активное участие в шествии Бессмертный полк в формате онлайн. Конечно, ничто не заменит «живой» истории, когда люди идут с портретами своих ветеранов бок о бок в огромной реке Бессмертного полка, и мы надеемся, что эпидемиологическая обстановка нам позволит 24 июня пройти с портретами наших дедов единым маршем», – прокомментировала руководитель регионального штаба «Бессмертный полк России» в Самарской области Светлана Прилепская.

 

Теги: «Бессмертный полк» модерация онлайн

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