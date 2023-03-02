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Завтра в ЦУР пройдет прямой эфир с начальником УВМ СО полковником полиции Денисом Сафаровым

2 марта 2023 14:41
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Приостановлена выдача загранпаспортов сроком на 10 лет – что делать гражданам, которым нужен загранпаспорт?

Завтра в 16:00 гостем прямого эфира из Центра управления регионом станет начальник УВМ ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Денис Сафаров.

Трансляция прямого эфира будет осуществляться в социальной сети ВКонтакте на площадке Центра управления регионом Самарской области, а также официального сообщества ГУ МВД России по Самарской области.

Приостановлена выдача загранпаспортов сроком на 10 лет – что делать гражданам, которым нужен загранпаспорт? Оформление необходимых документов через портал Госуслуги – просто и доступно? Как проходит процедура дактилоскопической регистрации и фотографирования иностранцев после прибытия на территорию страны? Что ждет тех, кто уклоняется от прохождения процедуры? Что грозит собственникам «резиновых квартир», в которых незаконно прописывают мигрантов?

Завтра в 16:00 в прямом эфире из Центра управления регионом на эти и другие вопросы ответит начальник Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Денис Темурович Сафаров.

Трансляция прямого эфира будет осуществляться в социальной сети ВКонтакте на площадке Центра управления регионом Самарской области, а также официального сообщества ГУ МВД России по Самарской области.

 

Фото:   ГУ МВД СО

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