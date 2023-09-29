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В Самарском парке Дружба покажут ретро-автомобили
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Завтра в Самаре покажут ретро-автомобили
29 сентября 2023
09:30
166
В Самаре в парке Дружбы откроется выставка ретро-автомобилей, военной техники и мотоциклов
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