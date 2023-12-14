Завтра на площади Славы в Самаре начинает работу ледовый каток

91

15 декабря 2023 года в 16 часов на площади Славы г.Самары начинает работу ледовый каток. Первый сезон массовых катаний на коньках состоялся здесь в 2019 году, и ледовая точка сразу стала местом притяжения жителей и гостей областной столицы. Только в прошлом году каток посетили около 40 тысяч человек – ледовое пространство на площади Славы признано одним из лучших в областной столице.

Для активного отдыха на свежем воздухе в губернии создаются максимально комфортные и безопасные условия. Основными центрами притяжения для семейных прогулок в зимнее время и в период новогодних праздников традиционно станут парки, катки, зоны отдыха с горками и новогодними ёлками, спортивные площадки.

На территории площади Славы уже царит предпраздничная новогодняя атмосфера: мерцающие арки, эффектные декорации, ёлки украшены светодинамическими гирляндами. Подготовлены выдержанные в едином стиле павильоны проката с раздевалками и точки питания. Здесь под открытым небом можно будет согреться горячими напитками и подкрепиться свежей выпечкой. Площадь Славы превратится в настоящий сказочный зимний городок, самым популярным местом которого станет каток. Само ледовое пространство также украсит яркая световая подсветка: светодиодные прожекторы, установленные по низу ограждения, 14 световых опор, яркие аппликации, нанесенные на борта катка, и музыкальное сопровождение превратят процесс катания в настоящее зимнее шоу света, музыки и активного спортивного отдыха.

Покрытие катка площадью 2400 кв. м порадует посетителей высоким качеством скольжения, которое обеспечит ежедневная подготовка льда. На территории катка одновременно смогут находиться до 500 гостей.

Рядом с катком установлен павильон проката, где все желающие смогут взять удобные и качественные коньки. Для посетителей оборудованы две раздевалки, в каждой из них установлен бесконтактный санитайзер для обработки рук.

Каток будет работать до 5 марта 2024 года, ежедневно с 11:00 до 23:00, перерыв с 15.00 до 16.00. Вход бесплатный. На территории организована охрана.