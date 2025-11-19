Завтра глава Железнодорожного района Самары ответит на вопросы жителей в прямом эфире

86

Завтра, 20 ноября в 18:00, глава Железнодорожного района Самары Вадим Тюнин на своей странице в социальной сети ВКонтакте проведет прямой эфир с жителями.

В рамках «прямой линии» глава района подведет промежуточные итоги года, расскажет о благоустройстве дворовых пространств и парка имени Николая Щорса, о социальных проектах и работе тренеров по месту жительства, а также поделится результатами обновления объектов культуры в районе и коснется тем реализации национальных проектов и обновления тепловых сетей.

Интересующиеся вас вопросы и предложения в адрес главы района еще можно отправить на платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе».

В рамках прямого эфира Вадим Тюнин ответит на вопросы, поступившие на платформу, и на вопросы, которые вы напишете в комментариях к эфиру.

Трансляция пройдет по ссылке.

Фото: пресс-служба администрации Самары